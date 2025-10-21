Logo Image

Βουλή: Αιχμηρή δευτερολογία Μητσοτάκη με αναφορά και σε «δραπέτη της Βουλής»

Πολιτική

Βουλή: Αιχμηρή δευτερολογία Μητσοτάκη με αναφορά και σε «δραπέτη της Βουλής»

Ευθύνες στον Δήμο Αθηναίων για τον μη καθαρισνμό του Μνημείου επέρριψε ο πρωθυπουργός

Απάντηση στην προηγηθείσα ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη δευτερολογία του κατά της διάρκεια της οποίας υπήρξε και ένας εκατέρωθεν αιχμηρός διαξιφισμός με τον Σωκράτη Φάμελλο.

«Ποτέ δεν σας είδα πιο αμήχανο», είπε ο κ Μητσοτάκης ξεκινώντας τη δευτερολογία του και εγκάλεσε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι ενώ στην αρχή υπέβαλε αίτημα αντισυνταγματικότητας της κατατεθείσης τροπολογίας, ακολούθως την χαρακτήρισε «περιττή».

Το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη δεν μπορούσε να λυθεί αλλιώς είπε ο κ. Μητσοτάκης, επειδή η κυβέρνηση έκρινε ότι ο χώρος χρήζει προστασίας. Δημιουργούμε ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας. Και λέμε ότι από δω και πέρα, «ακτιβισμοί, διαμαρτυρίες, τσαντίρια και ταμπέλες, στον συγκεκριμένο χώρο δεν θα επιτρέπονται. Θα μπορούν κάλλιστα να γίνονται απέναντι».

Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της επιλογής ανάθεσης σε ιδιώτη της ευθύνης καθαρισμού του χώρου ψέγοντας τον Δήμαρχο Αθηναίων ότι δεν έκανε τη δουλειά του «ίσως επειδή ήθελε να κάνει πολιτική είτε να σας κάνει αντιπολίτευση», όπως είπε απευθυνόμενος στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκτός μικροφώνου παρέμβαση του κ. Φάμελλου που ακούστηκε να λέει «μεγάλη αγωνία έχετε για όσους δεν είναι εδώ» ή κάτι παρόμοιο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Τώρα κ. Φάμελλε το ποιος έχει αγωνία για αυτούς που δεν είναι εδώ… συγγνώμη αλλά μη ξύνεστε στην γκλίτσα του τσομπάνη. Άλλος ή μάλλον άλλοι έχουν αγωνία για τον ‘δραπέτη της Βουλής που έφυγε από το Κοινοβούλιο και τώρα κάνει πολιτική με αναρτήσεις», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης αφήνοτας σαφή αιχμή κατά του Αλ. Τσίπρα.

