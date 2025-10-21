Η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για την απουσία Δένδια και η ατάκα Κακλαμάνη για τις παρεμβάσεις Κωνσταντοπούλου

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ακατανόητη» τη «στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται πάλι σε αυτό το παράδοξο μέτωπο της άρνησης», όπως είπε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου παρενέβη εκτός μικροφώνου, με τον πρωθυπουργό να σχολιάζει: «Ναι, έγινε ουρά σας όλη η αντιπολίτευση, το πετύχατε αυτό κ. Κωνσταντοπούλου, να πείτε ένα μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη που σπεύδει να ακολουθεί κάθε πρωτοβουλία σας, θέλει μεγάλη προσπάθεια αυτό για να το κάνεις».

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβη εκ νέου εκτός μικροφώνου, με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη –ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα να μην καταγράφονται στα πρακτικά οι παρεμβάσεις της κ. Κωνσταντοπούλου- να της απευθύνει τον λόγο, λέγοντας: «Ηρεμήστε, δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα, δεν το έχετε καταλάβει τόση ώρα;».

Ανδρουλάκης: Ο κ. Δένδιας πού είναι;

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Πριν έρθω όμως στο ΠΑΣΟΚ, έχω μία απορία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πού βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη, αν διαφωνούσε φαντάζομαι ότι δεν θα τη συνυπέγραφε».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την ομιλία του, λέγοντας: «Οι ακραίοι υπερπατριώτες –απευθύνομαι στην Ελληνική Λύση και τον απόντα κ. Βελόπουλο- να μην θέλετε να προστατεύεται ένας χώρος που είναι ταυτισμένος με την εθνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας όταν θα υψώσετε πάλι τα εθνικά λάβαρα;».

