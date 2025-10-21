Ν. Ανδρουλάκης για τροπολογία για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια, ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς

«Σήμερα καταλαβαίνω γιατί ο Πρωθυπουργός θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Είναι λογικό να θεωρεί κάποιος αναντικατάστατο τον εαυτό του, όταν παίρνει τόσο μεγάλες γενναίες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια κύριε Μητσοτάκη», είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Είστε ένας Πρωθυπουργός που ενώνει τους Έλληνες, που δεν τους διχάζει. Ένας Πρωθυπουργός που όταν η δικαιοσύνη ζητά να διερευνηθούν ακόμα και υπουργοί του, με μεγαθυμία της το επιτρέπει της δικαιοσύνης να διερευνήσει τους υπουργούς του. Ένας Πρωθυπουργός που πολεμά την διαφθορά, ένας Πρωθυπουργός που πολεμά τα καρτέλ και τους ολιγάρχες για να πέσουν οι τιμές, για να έχουμε καλύτερο σύστημα υγείας και όχι αισχροκέρδεια. Αυτός λοιπόν ο Πρωθυπουργός που περιέγραψα, είναι αυτός που βλέπει κάθε βράδυ ο κ. Μητσοτάκης στον καθρέφτη του με αποτέλεσμα αυτή την τεράστια αλαζονεία», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει: «Όσα επικοινωνιακά παιχνίδια και να κάνετε, όσα συμφέροντα μιντιακά και να έχουν συστηθεί δίπλα σας, μπορεί να κοροϊδέψετε λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο αλλά όχι όλους για πάντα. Και σε λίγο θα έρθει η κρίση του ελληνικού λαού».

«Δεν θεωρήσατε σημαντικό την προηγούμενη εβδομάδα να έρθετε στη Βουλή για να μιλήσετε για το 13ρο. Δεν θεωρήσατε σημαντικό την προηγούμενη εβδομάδα να απαντήσετε στην ερώτησή μου για την ακρίβεια που είναι το μείζον ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, που δυσκολεύει τη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών, αλλά ήρθατε σήμερα για να πάρετε το λάβαρο της πατρίδας απέναντι στους αναρχικούς που δεν θέλουν να προστατευθεί το μνημείο και εισηγείστε μια τεράστια γενναία μεταρρύθμιση. Ξέρετε τι θα μείνει από τη σημερινή τροπολογία; Θα μείνει ότι απλά θα καθαρίζουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας. Αυτό θα μείνει στο τέλος από τη νομική πρωτοβουλία της ΝΔ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια;»

«Μας ασκείτε κριτική γιατί δεν ψηφίζουμε κάτι το οποίο δεν έχει καμία επουσιώδη αλλαγή. Δεν αλλάζει τίποτα, τίποτα επουσιώδες δεν αλλάζει. Μας καταγγέλλετε που δεν το ψηφίζουμε γιατί πολύ απλά εσείς θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια; Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια;», διερωτήθηκε, ενώ απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ είπε: «Ενοχλείστε κύριοι βουλευτές της ΝΔ; Ενοχλείστε».

«Να ρωτήσετε λοιπόν τον κ. Γεωργιάδη που πριν από μερικές ημέρες είπε ”εμένα ρωτάτε για το τι θα γίνει με τα ονόματα που είναι γραμμένα στον Άγνωστο Στρατιώτη; Τον κ. Δένδια να ρωτήσετε μετά την ψήφιση της τροπολογίας”. Δεν έχετε ευθύνη λοιπόν ως κυβέρνηση; Τι κάνετε; Εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα το οποίο ήδη οι νόμοι μπορούν όταν λειτουργήσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση», πρόσθεσε.

«Ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς»

«Έχετε κοινή γραμμή;», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κοιτάζοντας τα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ. «Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι το μνημείο αυτό δεν είναι για κεράκια από το ΙΚΕΑ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, βέβαια, είχε μια άλλη άποψη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ”γιατί να ανοίγουμε πόλεμο και διαμάχες χωρίς λόγο;”. Άρα, συμφωνεί μαζί μας ο κ. Χρυσοχοΐδης. Υπάρχει νόμος, υπάρχει πλαίσιο. Αλλά εσείς ανοίγετε διαμάχες χωρίς λόγο ή μάλλον τον καταλάβαμε τον λόγο. Ήταν ξεκάθαρο το ντιμπέιτ σας με τον κ. Βελόπουλο. Ψαρεύετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Και πώς το κάνετε; Διχάζοντας τον ελληνικό λαό», ανάφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ένα μνημείο που συμβολίζει την ενότητα, τους αγώνες και τις θυσίες ενός έθνους, εσείς το εργαλειοποιείτε για λίγα ψηφαλάκια. Αυτή είναι η ηθική σας υπόσταση», συμπλήρωσε, για να σημειώσει: «Τέτοια υποκρισία, τέτοιος φαρισαϊσμός».