Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους, όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο

Για ρύθμιση «εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή όπου διεξάγεται η συζήτηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μετά την κατάθεση, χθες Δευτέρα, της σχετικής τροπολογίας.

«Η πρωτοβουλία μας αφορά τον σεβασμό στους κανόνες και αποσκοπεί στην ομαλοποίηση της δημόσιας ζωής», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε:

«Είναι ένας ιερός χώρος που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο, είναι ένας τόπος συνύπαρξης και μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα θολό τοπίο αρμοδιοτήτων που μετέτρεψε τον χώρο σε «σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης» και εξήγησε ότι εφεξής «ο χώρος περνά στο ΥΕΘΑ, εκεί όπου θα πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξή του, η δε Αστυνομία για την προστασία του».

«Είναι ένας ιστορικός χώρος που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος, όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις», είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και σηκώνοντας τους τόνους σημείωσε: «Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο (…) Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους Ήρωες».

Ο πατριωτισμός απειλείται όταν τα σύμβολά του εγκαταλείπονται

«Απέναντι σε ένα τέτοιο μνημείο η ενότητα πρέπει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών. Τέτοια μνημεία υπάρχουν σε πολλές άλλες πρωτεύουσες. Φαντάζεστε ότι σε αυτά τα μνημεία να κάνει κάποιος διαδήλωση; Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μια ιδιαιτερότητα η οποία έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την κοινή λογική σε όλες τις πολιτείες του κόσμου;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός και παρέπεμψε στο παράδειγμα του Στρατιωτικού Νεκροταφείου στο Άρλινγκτον στος ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους, υπονομεύονται όμως όταν τα εγκαταλείπουν».

Αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας

Απευθυνόμενος στους συγγενείς των θυμάτων είπε: «Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας, αλλά οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά Η κυβερνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» και μίλησε για κάποιους αδίστακτους «που οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

Ο πρωθυπουργός έβαλε επίσης κατά των εκφραστών θεωριών συνωμοσίας, όπως ουσιαστικά τις περιέγραψε, λέγοντας ότι οι «οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους και θεωρούν ιδιοκτησία τους τον δημόσιο χώρο».

Χαρακτήρισε δε ως «τεχνητή απόπειρα διχασμού», την όλη για συζήτηση για τα ονόματα των θυμάτων, μπροστά στα οποία όπως είπε «είχα και εγώ υποκλιθεί μπροστά τους».

Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας», πρόσθεσε.

Καμία συγκάλυψη για Τέμπη

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα» και έκανε λόγο για λυσσαλέα προσπάθεια κάποιων να καθυστερήσει η δίκη για να κάνουν κάποιοι και κάποιες σπέκουλα.

«…παρά την προσπάθεια κάποιων να βαφτίσουν ως έγκλημα ένα δυστύχημα, οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά των ευζώνων μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναι ακατανόητη η στάση ενός τμήματος της αντιπολίτευσης που συντάσσεται με το παράδοξο μέτωπο της άρνησης. Έγιναν ουρά σας όλη η αντιπολίτευση κα Κωνσταντοπούλου. Το πετύχατε. Να πείτε μπράβο στον κ. Ανδρουλάκη. Πριν έρθω στο ΠΑΣΟΚ, έχω μια απορία. Γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Βελόπουλος. Ο κ. Δένδιας συνυπέγραψε την τροπολογία κ. Ανδρουλάκη. Οι ακραίοι υπερπατριώτες, απευθύνομαι στον κόμμα της Ελληνικής Λύσης, να μη θέλετε να προστατεύεται χώρος που είναι ταυτισμένος με την ελληνική παράδοση; Γιατί άραγε; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;», συνέχισε.

Για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η στάση του είναι ακατανόητη για θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης.

«Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω προτάσεις. Σας καλώ να αναθεωρήσετε τη θέση σας. Όλοι κρινόμαστε τελικά. Κριθήκαμε και θα κριθούμε και πάλι. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Κρινόμαστε και κάθε μέρα για την ισχύ των επιχειρημάτων μας. Θέλουμε η Αθήνα να ανακτήσει το ιερό μνημείο στο κέντρο της, να ζήσει στο χρόνο ως τόπος τιμής, ενότητας, αναστοχασμού και συλλογικής αυτοσυνείδησης», υπογρ