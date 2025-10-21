Πηγές ΝΔ για Εξεταστική: Στο κενό η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να εκμαιεύσει τη λέξη ‘σκάνδαλο’

Στην εκτίμηση ότι «οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης να εκμαιεύσει τη λέξη ‘σκάνδαλο’ από το στόμα των μαρτύρων, πέφτουν στο κενό», προχωρούν πηγές της ΝΔ με βάση και τη σημερινή κατάθεση της προέδρου των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρονίκης Βασιλούλη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν:

«Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, τις επαναδιατυπώσεις τους και τις διαδοχικές επαναλήψεις, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων τη λέξη ‘σκάνδαλο’ στην οποία έχει επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά. Κανένα στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κανείς υπάλληλος, ούτε και η εκπρόσωπος των εργαζομένων κυρία Βασιλούλη που καταθέτει σήμερα, δεν «επιβεβαίωσε» τους ισχυρισμούς των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι οποίοι εισέπραξαν αρνητική απάντηση στην «καθιερωμένη» ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό.

«Είναι άδικο να μιλάμε για ένα σκάνδαλο με όλες αυτές τις ελλείψεις» κατέθεσε χαρακτηριστικά η μάρτυρας καταρρίπτοντας το σχετικό σενάριο.

Μάλιστα, η κυρία Βασιλούλη σχολιάζοντας το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, σημείωσε ότι «δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ποινικό ή κάτι άλλο» προσθέτοντας για τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «κάποιοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων».

Οπως σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ, εκτός από την κυρία Βασιλούλη και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και μετέπειτα τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, κατά την κατάθεσή της στις 9 Οκτωβρίου, όταν είχε ερωτηθεί από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη αν από την εμπειρία της στον Οργανισμό, διαπίστωσε να λειτουργούν κυκλώματα ανομίας, ήταν απόλυτη: «Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπέπεσαν στην αντίληψη μου κυκλώματα παρανομίας στον Οργανισμό. Παραβατικές συμπεριφορές με δόλο, μπορεί να υπάρξουν, μένει όμως να αποδειχθούν».

Αντίστοιχη ήταν η απάντηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Ζαλίδη στις 15 Οκτωβρίου όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται σήμερα στον Οργανισμό και απάντησε: «Δεν θα μιλούσα για σκάνδαλα».

Η Νέα Δημοκρατία με υπευθυνότητα παραμένει προσηλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης μακριά από υπερβολές και λαϊκισμούς που τελικά γυρίζουν μπούμεραγκ στους εκφραστές τους.