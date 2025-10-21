Politico για Καρυστιανού: «Οι Έλληνες αναζητούν έναν πολιτικό σωτήρα» στο πρόσωπό της

Στην Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, αναφέρεται σε σημερινό του δημοσίευμα το Politico, σημειώνοντας την απήχηση που έχει στην ελληνική κοινωνία και χαρακτηρίζοντάς της ως μια «απρόσμενη ηγετική μορφή» έναντι του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει: «Μια γιατρός, της οποία η κόρη σκοτώθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα, αναδείχθηκε ως η απρόσμενη ηγετική μορφή ενός κύματος διαμαρτυριών κατά του πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα.

Πολλοί θέλουν η Μαρία Καρυστιάνου να θέσει υποψηφιότητα, πιστεύοντας ότι ένας άνθρωπος εκτός κατεστημένου θα ήταν το καταλληλότερο άτομο για να ταρακουνήσει μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από μια σειρά σκανδάλων και όπου η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς έχει καταρρεύσει.

Η Καρυστιάνου, μια 52χρονη παιδίατρος, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο οποίος επιδιώκει δικαιοσύνη για όσους εμπλέκονται στο σιδηροδρομικό δυστύχημα του Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, κυρίως φοιτητές. Η 19χρονη κόρη της, Μάρθη, ήταν μία από εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στο πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ελληνική ιστορία, μια καταστροφή που προκάλεσε έντονες ανησυχίες για τη λειτουργία του κράτους και οδήγησε σε μαζικές διαμαρτυρίες στους δρόμους».

Το δημοσίευμα του Politico συνεχίζει, αναφέροντας τα εξής: «Ενώ οι εικασίες ότι η Καρυστιάνου μπορεί να ξεκινά πολιτική καριέρα είναι έντονες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ίδια αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες, συμπεριλαμβανομένης και της στιγμής που μίλησε στο POLITICO.

Οποιοδήποτε νέο πολιτικό κίνημα θα εντασσόταν σε ένα κατακερματισμένο τοπίο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ένα τοπίο που επισκιάζεται από τη βαθιά δυσπιστία στην κυβέρνηση και τη χαμηλή υποστήριξη προς το κυβερνών κόμμα, την κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης διχασμένα και ανίκανα να επωφεληθούν, ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα με επικεφαλής την Καρυστιάνου θα μπορούσε να προσελκύσει την υποστήριξη του 25% των ψηφοφόρων».

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις μετρήσεις κοινής γνώμης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, το δημοσίευμα σημειώνει χαρακτηριστικά: «Παρά την πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, η οποία υποδηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας εάν διεξάγονταν σήμερα εκλογές, δεν έχει αναδειχθεί σοβαρός αντίπαλος του Μητσοτάκη.

Εν τω μεταξύ, ο αριστερός πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, παραιτήθηκε από βουλευτής νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς αυξάνονται οι εικασίες ότι σχεδιάζει να σχηματίσει νέο κόμμα. Οι δημοσκόποι προσπαθούν να προβλέψουν την αντίδραση του κοινού σε ένα πιθανό νέο πολιτικό κόμμα με επικεφαλής τον Τσίπρα και εκτιμούν ότι η πιθανή βάση του θα μπορούσε να φτάσει έως και το 20% του εκλογικού σώματος.

Ενώ δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις φήμες για ένα νέο κόμμα, ο Τσίπρας το υπονόησε στην δημόσια δήλωση παραίτησής του, λέγοντας σε πρώην συναδέλφους του στο αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Ίσως σύντομα, ταξιδέψουμε ξανά μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες». Ο Τσίπρας δήλωσε ότι σχεδιάζει να εκδώσει ένα βιβλίο μέχρι το τέλος του έτους για την περίοδο που είναι πρωθυπουργός».

«Ένα άλλο κόμμα από τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος είναι πιθανό να προκύψει από τον πρώην πρωθυπουργό και ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Διαγράφηκε από το κόμμα πέρυσι, αφού επέκρινε έντονα τις κυβερνητικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη σχέση με τη γειτονική Τουρκία, καθώς και αυτό που θεωρεί «αφυπνισμένες» προσεγγίσεις, όπως η νομοθεσία που αναγνωρίζει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Υπάρχουν δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης ότι η Καρυστιάνου θα μπορούσε να ενώσει τις δυνάμεις της με τον Σαμαρά σε ένα νέο πολιτικό κίνημα, καθώς ένας από τους συνεργάτες της ήταν σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού», προσθέτει το Politico.