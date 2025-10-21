Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια συκοφάντησης του Μ. Κορασίδη

«Στην σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε η απελπισμένη προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Και προσθέτουν: «Η μάρτυρας παρά την πολυετή της θητεία στον Οργανισμό και την για πολλά χρόνια διευθυντική της θέση σε κρίσιμη διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει την αυτονόητη ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τις πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο εισηγητής της πλειοψηφίας επέλεξε με δόλιο τρόπο να εκμαιεύσει απαντήσεις από την μάρτυρα κ. Βολιτάκη που θα αποδείκνυαν το αφήγημά του, ότι ο κ. Κορασίδης ασκούσε πιέσεις στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για μεμονωμένα αιτήματα. Οι προσπάθειές του έπεσαν στο κενό, καθώς η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο κ. Κορασίδης επισκεπτόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά για να παρουσιάσει θεσμικά τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων εκπροσωπώντας την ΕΘΕΑΣ».

«Η κ. Βολιτάκη δεν απάντησε με σαφήνεια σε κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν»

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ προσθέτουν ότι «η κ. Βολιτάκη, προϊσταμένη από το 2011 και διευθύντρια από το 2020 στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν απάντησε με σαφήνεια σε κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν. Η κ. Βολιτάκη παραδέχθηκε ότι και η ίδια έχει προχωρήσει στην πληρωμή πολλών χιλιάδων (4.975) δεσμευμένων ΑΦΜ, ενώ αυτά είχαν χαρακτηριστεί ρητά ως μη πληρωτέα λόγω δεσμεύσεων. Απέδωσε μάλιστα την πληρωμή τους στην χρονική στιγμή που τα ΑΦΜ δεσμεύτηκαν, όταν είναι σαφές από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι η δέσμευση των ΑΦΜ έγινε πριν την πληρωμή τους, πριν δηλαδή πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τους λόγους που είχαν δεσμευθεί.

Η κ. Βολιτάκη δεν εξήγησε πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ να έχουν πληρωθεί μέχρι 31/12/2023 χωρίς να υπάρχει εξήγηση για το ποιοι υπέγραψαν και με ποια εντολή.

Παρ’ όλα αυτά όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει. Αλήθεια, αν δεν είναι σκάνδαλο ότι πληρωνόντουσαν δεσμευμένα ΑΦΜ χωρίς ελέγχους, τότε πώς ορίζεται το σκάνδαλο;

Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ενημέρωση για το ρόλο του λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαμόρφωση των πληρωμών, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχτηκε ότι οι υπογραφές για την τελική έγκριση, του προϊσταμένου, του διευθυντή και του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Πληρωμών, είχαν μπει κανονικά. Δηλαδή, οι δεσμευμένες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με υπογραφές εν γνώσει όλης της υπηρεσιακής ιεραρχίας και της διοίκησης» σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

