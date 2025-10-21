Κ. Βελόπουλος: Διχαστική, αντιδημοκρατική και αποπροσανατολιστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές κατά της κυβέρνησης εκτόξευσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με αιχμή την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη είναι βαθιά διχαστική, αντιδημοκρατική και αποπροσανατολιστική. Θέλετε να αλλάξετε ατζέντα με αυτά που κάνετε», υποστήριξε ο Κυρ. Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη, υπάρχει πρόνοια του νομοθέτη. Και αναφέρομαι στο νόμο 132/1969 που αναφέρει ότι το Πολεμικό Μουσείο που υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης, δύναται να φροντίζει τα στρατιωτικά μνημεία. Η κυβέρνηση ακολουθεί την πεπατημένη οδό των έξι ετών. Όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το ακροατήριό της, διχάζει την ελληνική κοινωνία. Και ρωτάμε πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά οι γνωστοί παιδεραστές, παιδοβιαστές, κακούργοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι; Αντί να μαζέψετε τους λαθρομετανάστες που έχετε γεμίσει τον τόπο, θα μαζεύετε τους Έλληνες».

«Δεν θέλετε να προστατεύσετε τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά τον εαυτό σας»

Ακολούθως, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ισχυρίστηκε ότι «δεν θέλετε να προστατεύσετε τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά τον εαυτό σας. Ο Άγνωστος Στρατιώτης έγινε για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Τα παιδιά στα Τέμπη έφυγαν από την πατρίδα και αυτό είναι χειρότερο. Άλλο να αγωνιστώ και να πεθάνω για τα δίκαια του έθνους και άλλο να με πεθάνει η πατρίδα. Αν είναι αντιαισθητικό ό,τι συνέβη στον Άγνωστο Στρατιώτη, άλλο τόσο αντιαισθητικό είναι να πετάς τα οστά των παιδιών από τα Τέμπη στα σκουπίδια. Σταματήστε να διχάζετε τους Έλληνες, σταματήστε να σκυλεύετε πάνω στους νεκρούς».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «το πιο χυδαίο απ’ όλα είναι ότι παίζετε κομματικά παιχνίδια στον Άγνωστο Στρατιώτη, ως κυβέρνηση. Ο Άδωνις Γεωργιάδης πετάει με νόημα το μπαλάκι της ευθύνης στο Νίκο Δένδια. Για να παίξουν εσωκομματικά παιχνίδια οι δελφίνοι, διχάζετε τους Έλληνες. Γράφει επάνω στο μνημείο μάχη Λαχανά και Κιλκίς, που έγινε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Σεβαστήκατε τη Μακεδονία; Όχι. Γράφει κάτω Κύπρος. Σεβαστήκατε την Κύπρο; Όχι. Και επειδή αυτή η τροπολογία αφορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πού είναι ο υπουργός; Είναι απών. Είναι, όμως, εδώ όλο το σημιτικό ΠΑΣΟΚ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ