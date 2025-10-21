Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας της Ζ. Κωνσταντοπούλου

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με το εισαγγελικό αίτημα για τη συμμετοχή της σε αγροτικά μπλόκα στην εθνική οδό και το ποινικό αδίκημα της παρακώλυση της συγκοινωνίας.

«Κατά» της άρσης ασυλίας ψήφισαν 254 βουλευτές από τους 280 που συμμετείχαν στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώ «υπέρ» της άρσης ψήφισαν 26 βουλευτές.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όσο και να προσπαθήσετε με διώξεις, η κοινωνία δεν μπαίνει στον γύψο

Νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «το αίτημα άρσης ασυλίας προέρχεται από έναν εισαγγελέα, τον εισαγγελέα Καρδίτσας, ”πρωθυπουργικότερος του πρωθυπουργού”, ο οποίος θέλει να διωχθούν οι αγρότες και οι εκπρόσωποί τους που έκαναν κινητοποίησες τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο σε όλη την Θεσσαλία και την Ελλάδα για παρακώλυση της συγκοινωνίας επειδή διαμαρτυρόντουσαν κατά της κυβερνητικής πολιτική και ζητούσαν την προάσπιση του ψωμιού τους, της ζωή τους και της αξιοπρέπειάς τους».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι «στοχοποιείται και έρχεται σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, η μία δικογραφία εναντίον μου, εν είδη Slap» επειδή όπως υποστήριξε «υπερασπίστηκα τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και την οικογένειά του, ή επειδή υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι τους πολίτες του Βόλου κατά του αυταρχισμού και της παρανομίες του δημάρχου Μπέου, είτε επειδή είμαι στην πρώτη γραμμή και υπερασπίζομαι τους αγρότες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι όπως έκανε και σε προηγούμενη δικογραφία που αφορούσε τη δικαστική υπεράσπιση πολιτών του Βόλου έτσι και τώρα «ζητάω την άρση ασυλίας μου, γιατί δεν καταδέχομαι να κάνω χρήση της για μια πολιτική δίωξη, που οι αγρότες οι οποίοι στοχοποιούνται δεν έχουν τέτοιο προνόμιο» τονίζοντας πως «εγώ, δεν θέλω να έρθω σε άλλη θέση από τους τρεις αγρότες, εκπρόσωπους αγροτικών συλλόγων, που κατηγορούνται ως δράστες και στοχοποιούνται – γιατί και για αυτούς είναι αυτή μια πολιτική δίωξη».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι η ποινική κατηγορία που τις αποδίδεται από τον εισαγγελέα είναι γιατί «στις 25 Γενάρη 2025 συμμετείχε στην κινητοποίηση και τη συλλογική διαμαρτυρία των αγροτών που έγινε μετά από πλήρη ενημέρωση της Αστυνομίας και της Τροχαίας, συγκέντρωση επί του οδοστρώματος Ε-65, αποκλεισμό και πορεία στην εθνική οδό υπό την περιφρούρηση μάλιστα της ΕΛΑΣ» και αναρωτήθηκε «για το πώς μπορεί αυτή η δημοκρατική κινητοποίηση των αγροτών για το ψωμί τους, τη ζωή της και την αξιοπρέπειά τους να μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι αυτή η δίωξη «είναι σύστοιχη σε καθεστωτική νοοτροπία με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη» που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια καθώς εδράζεται στην ίδια αντίληψη «της ποινικοποίησης, της ανακοπής κάθε συλλογικής δράσης, διαμαρτυρίας και συγκέντρωσης μπροστά από την Βουλή, γιατί οι διαμαρτυρίες δεν γίνονται στο μνημείο αλλά στη Βουλή» ενώ μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «οι λαϊκές κινητοποιήσεις έχουν αποτέλεσμα. Οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν ήρθαν ούτε με υποταγή, ούτε με υπακοή, ούτε με υποκλίσεις και κυβιστήσεις αλλά με αγώνα και πολλές φορές με αίμα για να κατακτηθούν ιερά δημοκρατικά δικαιώματα» και «όσο και να προσπαθήσετε με διώξεις, η κοινωνία δεν μπαίνει στον γύψο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ