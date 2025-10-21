Βουλή: Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σκληρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής προμηνύουν οι υψηλοί τόνοι γύρω από την τροπολογία που κατατέθηκε χθες και ορίζει το νέο πλαίσιο για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Ήδη ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖA, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας προανήγγειλαν ότι καταθέτουν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, ενώ το ΚΚΕ και η Νίκη ζήτησαν απόσυρση της τροπολογίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αντιβαίνει το άρθρο 11 του Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι καθώς και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

Π. Χρηστίδης: Καταθέτουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης προανήγγειλε πως το κόμμα του θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας κατηγορώντας τη Ν.Δ. ότι χρησιμοποιεί «ψευτοδιλήμματα».

«Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει. Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν, κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο και για το οποίο 8 μέρες τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση;» διερωτήθηκε.

Παρατήρησε ακόμη πως το θέμα «άνοιξε τρεις μέρες μετά από τη λήξη της απεργίας του κ. Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή. Μια κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι».

«Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ηθικό μας χρέος την απόδοση της Δικαιοσύνης και αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψευτοδιλήμματα να αντιμετωπίσει. Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες αυτές τις ημέρες που ο κ. Ρούτσι ήταν εδώ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν την τιμή της ιστορίας της Ελλάδας με την κατάθεση στεφάνου, ήταν εκδηλώσεις οι οποίες γίνονταν ειρηνικά. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να χρησιμοποιήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει ζητήματα τα οποία θα τα απαντήσουμε ενδελεχώς σήμερα. Υπάρχουν όμως και μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης» σημείωσε.

Ν. Παππάς: Αντισυνταγματική τροπολογία

Την κατάθεση αίτησης αντισυνταγματικότητας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προανήγγειλε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία «δεν συνδέεται με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως επιχειρεί να παρουσιαστεί, αλλά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την πολιτική και ηθική συντριβή της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Όποιος από τα κυβερνητικά έδρανα ή από το βήμα της Βουλής επιχειρήσει να πείσει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που υποτίθεται ότι αφορά το μνημείο, δεν συνδέεται με σχέσεις αιτίου αιτιατού με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την πολιτική και ηθική συντριβή της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κινδυνεύει να γίνει καταγέλαστος» σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η τροπολογία είναι «καταφανώς αντισυνταγματική», επισημαίνοντας ότι: «Παραβιάζει το άρθρο 11 για την ελευθερία των συναθροίσεων και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας. Και, βεβαίως, να υπενθυμίσω γιατί έχει ξεχειλίσει η υποκρισία τα τελευταία 24ωρα, κανένα καημό δεν έχετε για το μνημείο». Αναφερόμενος στη νομική επάρκεια του ισχύοντος πλαισίου, υπενθύμισε ότι ήδη ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινές για την προσβολή του μνημείου.

Έκανε τέλος λόγο για «υποκρισία» της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα της 16ης Ιουνίου 2018: «Τη θυμάστε, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας, την 16η Ιουνίου του 2018; Θυμάστε τι είχε γίνει τότε; Είχε γίνει ένα συλλαλητήριο ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών. Είχε πολύ κόσμο, αλλά είχε και ομάδες ακροδεξιών με επικεφαλής πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι επί τέσσερις ώρες και το Μνημείο καταπάτησαν και στη Βουλή επιχείρησαν να εισέλθουν. Τι είχε πει η Νέα Δημοκρατία δημοσίως τότε; Είχε καταγγείλει τους ακροδεξιούς για το “ντου” στο Κοινοβούλιο; Όχι. Είχε καταγγείλει την κυβέρνησή μας και είχε ζητήσει παραιτήσεις υπουργών. Αυτή, λοιπόν, είναι η υποκρισία σας».

