Κ. Αρβανίτης: Η υπόθεση Ασλανίδη δεν είναι διμερές ζήτημα. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και δικαιοσύνης

«Η απαγόρευση εισόδου του Έλληνα δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία, με τον αόριστο χαρακτηρισμό επικίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας”, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου», σημειώνει σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της Left και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.

«Ίσως τα ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη για τη γενοκτονία των Ποντίων και για τα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν ενοχλήσει την Άγκυρα, όπως η ιστορική αλήθεια πάντα ενοχλεί τα αυταρχικά καθεστώτα», αναφέρει ο κ. Αρβανίτης και συνεχίζει: «Η στοχοποίησή του δεν είναι τυχαία. Είναι ένα ακόμη επεισόδιο στην πολιτική εκφοβισμού και φίμωσης που εφαρμόζει η Άγκυρα απέναντι σε δημοσιογράφους, ερευνητές και ακτιβιστές».

«Σοβαρά ερωτήματα»

«Το γεγονός ότι Ευρωπαίος πολίτης και μάλιστα δημοσιογράφος, εμποδίστηκε να εισέλθει σε υποψήφια προς ένταξη χώρα της ΕΕ, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων, για τη διαφάνεια στις διεθνείς συνεργασίες ασφαλείας και για το πώς προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης και ζητά από την Κομισιόν να ζητήσει εξηγήσεις..

«Καλούμε:

• Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις από την Τουρκία και να διασφαλίσει ότι η ενταξιακή πορεία δεν μπορεί να συνυπάρχει με την καταστολή της ελευθερίας του λόγου.

• Επίσης, να εξετάσει κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων ή συνεργασίες υπηρεσιών για την καταχώριση του ονόματος του δημοσιογράφου σε λίστα «ανεπιθύμητων».

• Την Ελληνική Κυβέρνηση να αντιδράσει θεσμικά και πολιτικά, να υπερασπιστεί έμπρακτα τους πολίτες της και να πάψει να κρύβεται πίσω από τη λεγόμενη «πολιτική των ήρεμων νερών» – μια πολιτική που ενθαρρύνει την προκλητικότητα και την αυθαιρεσία της Άγκυρας.

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει την υπόθεση και να θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας των δημοσιογράφων.

Η υπόθεση Ασλανίδη δεν είναι διμερές ζήτημα. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και δικαιοσύνης.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρά σε “σχέσεις συνεργασίας” με ένα καθεστώς που διώκει δημοσιογράφους, φιμώνει αντιφρονούντες και παραχαράσσει την ιστορία».