Τι απαντά το Βρετανικό Μουσείο για το προκλητικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Το Βρετανικό Μουσείο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της δημόσιας τηλεόρασης αναφορικά με το προκλητικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση της ΕΡΤ, το Βρετανικό Μουσείο επισημαίνει πως «δεν θα προβεί σε σχόλια» για το θέμα, υπογραμμίζοντας όμως ότι η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από καθετί άλλο και ότι όλα τα αιτήματα για χρήση των αιθουσών αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα.

Λίγες ώρες αργότερα, η Τζάνετ Σούζμαν, πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, σχολίασε πως η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «δεν έχει άδικο». Μάλιστα, χαρακτήρισε το δείπνο «μάλλον προκλητικό», με τα Γλυπτά να υπερέχουν «στην ακινησία και τον συμβολισμό τους» σε σχέση με τους λαμπερούς καλεσμένους.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να γνωρίζει ο «άνθρωπος του δρόμου» την ύπαρξη των Γλυπτών, ακόμη κι αν αυτό συμβεί μέσα από ένα χορό, καταλήγοντας ότι «η δημοσιότητα είναι δημοσιότητα» και ότι σήμερα περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τα Γλυπτά σε σχέση με χθες.