M. Κατρίνης: Όχι σε παζάρια με την Τουρκία για τα χωρικά ύδατα

Στην πάγια θέση της χώρας μας αναφορικά με τα χωρικά της ύδατα εστίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, τονίζοντας πως «από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι απολύτως σαφής, η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα, που απορρέει από το Δίκαιο της Θάλασσας, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης, το δικαίωμα αυτό είναι νομικά κατοχυρωμένο και πολιτικά κατοχυρωμένο στη συνείδηση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά και δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. «Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει συζήτηση για ένα υβριδικό καθεστώς, δηλαδή για 8 ή 10 μίλια. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Φιντάν μιλά μόνος του», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Αναφερόμενος στην τροπολογία που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Μιχάλης Κατρίνης σχολίασε με έμφαση ότι «αλίμονο αν για τη χώρα το πρόβλημα είναι τα 57 ονόματα που γράφτηκαν μπροστά στο Σύνταγμα». Το πραγματικό ζήτημα, όπως τόνισε, είναι ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί η τραγωδία των Τεμπών και αυτό είναι που οφείλει να απασχολεί την ελληνική κοινωνία και την πολιτεία, όπως και η αποκάλυψη της αλήθειας και η απόδοση δικαιοσύνης.

«Συζητάμε οκτώ μέρες επί διαρροών για μια τροπολογία που λειτουργεί διχαστικά και έρχεται περισσότερο για να εξυπηρετήσει εσωκομματικές σκοπιμότητες στη Νέα Δημοκρατία, παρά για να δώσει λύση», είπε χαρακτηριστικά. Θύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δυσανεξία με τις διαδηλώσεις, ακόμη και στις πολύ δύσκολες εποχές του 2010 και του 2011, όταν η κοινωνία ήταν στους δρόμους, και επισήμανε ότι το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν είναι αδιαπραγμάτευτο σε μια δημοκρατία.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ»

Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη διαλόγου με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά είχε στρατηγική ανοιχτής επικοινωνίας με την κοινωνία και με ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1981, όταν μιλούσε με όλους και έφερε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. «Ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος πάνω σε θεσμικά ζητήματα και τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και οφείλει να αναζητήσει συγκλίσεις με πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συμβάλουν σε μια πραγματική πολιτική αλλαγή την επόμενη μέρα», σημείωσε με νόημα ο Μιχάλης Κατρίνης.