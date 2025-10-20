Δημοσκόπηση Marc: Ποια πολιτικά πρόσωπα εκφράζουν καλύτερα την Κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά

Ευρύ προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της Marc, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με το ποια πρόσωπα εκφράζουν καλύτερα τον χώρο της Κεντροδεξιάς και της Κεντροαριστεράς αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της Marc, για λογαριασμό του ΑΝΤ1, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 26,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%, η Φωνή Λογικής 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,5%, η Νέα Αριστερά 0,8%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 30,5%, το ΠΑΣΟΚ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,8%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7%, η Φωνή Λογικής 3,8%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,5%, οι Σπαρτιάτες 1,7%, η Νέα Αριστερά 1%.

Ποιος εκφράζει καλύτερα τον χώρο της Κεντροδεξιάς

Σε ερώτηση ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροδεξιάς, πρώτος έρχεται ο Κ.Μητσοτάκης με 38,8%, ακολουθεί ο Αντ. Σαμαράς με 13,1%, ο Κ. Βελόπουλος 12,7%, η Α. Λατινοπούλου 7,1%, ο Δ. Νατσιός 2,6%, ο Β. Στίγκας 1,2%, Άλλος 1,7%, ενώ ΔΑ απαντά το 22,8%.

Ποιος εκφράζει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς

Σε ανάλογο ερώτημα, αλλά για τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, πρώτος είναι ο Αλ. Τσίπρας με 24%, ακολουθεί η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Ν. Ανδρουλάκης 12,6%, ο Σ. Φάμελλος 6,6%, ο Γ. Βαρουφάκης 6,2%, ο Στ. Κασσελάκης 4% και 2% λαμβάνει ο Αλ. Χαρίτσης.

Πού πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση

Το μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση

Αρνητική αξιολόγηση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία εμφανίζεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, ο Κ. Μητσοτάκης με 30,6%, δεύτερη η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 8,5%, ο Ν. Ανδρουλάκης 7,3%, ο Κ. Βελόπουλος 5,8%, ο Δ. Κουτσύμπας 3,9%, η Α. Λατινοπούλου 3,5%, ο Στ. Κασσελάκης 3,2%, ο Γ. Βαρουφάκγς 3,1%, ο Σ. Φάμελλος 2,7%, ο Β. Στίγκας 0,6%, ο Δ. Νατσιός 0, 5%, ο Αλ. Χαρίτσης 0,1%.

Καταλληλότερος στην Πρωθυπουργία μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη

Στην προτίμηση για Πρωθυπουργό μεταξύ 3 πολιτικών προσώπων, πρώτος έρχεται ο Κ. Μητσοτάκης με 33,9%, δεύτερος ο Αλ. Τσίπρας με 24,3% και τρίτος ο Ν. Ανδρουλάκης με 11,3%.