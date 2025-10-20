Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Στη Βουλή κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, η τροπολογία για τη χρήση του Μνημείου του «Αγνώστου Στρατιώτη», ενώ όπως γνωστοποιήθηκε, ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί επί του θέματος με παρέμβασή του αύριο Τρίτη στη Βουλή.

Η τροπολογία εντάσσεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Με την τροπολογία εισάγονται απαγορεύσεις ως προς τη χρήση του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απέναντι από την Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα (κατάληψη της επιφάνειας, αλλοίωση του χώρου κ.λπ.) και προσδιορίζονται οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική) που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.

Επίσης, ανατίθενται αρμοδιότητες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του μνημείου και στην Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης.

Πιο αναλυτικά αναφέρονται:

Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωψόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα (…) ως χώρος ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαψύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υτιαίθριας συνάθροισης (…) συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης.

2. ‘Οσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με ψυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική Ποινή, εψόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4. Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εφαρμοστέα μόλις ψηφιστεί

Το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και αναφερόμενος στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που εξακολουθούν να είναι γραμμένα μπροστά από το μνημείο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε: «Για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς-αγνώστους του πολιτικού συστήματος-δήθεν αλληλέγγυους, δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός, η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο».

Οσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής της τροπολογίας, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Από τη στιγμή που η τροπολογία ψηφιστεί από το κοινοβούλιο θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι a la carte». «Οφείλει το κράτος δια των αρμοδίων αρχών να εφαρμόζει το νόμο.

Σχολιάζοντας δε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης τόνισε: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία μιας στείρας αντιπαράθεσης και μιας άχαρης από την αντιπολίτευση προσπάθειας σύγκρισης, να βάλουμε δηλαδή στο ζύγι την τιμή, τον σεβασμό στη μνήμη των ηρώων του έθνους με ένα τραγικό δυστύχημα και τα θύματα αυτού ή τα θύματα οποιασδήποτε άλλης εθνικής τραγωδίας. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, δεν είναι αυτός ο στόχος της κυβέρνησης, είναι της αντιπολίτευσης. Να μας χωρίσουν για άλλη μια φορά σε ασπρό – μαύρο, βόρειους και νότιους και πάει λέγοντας. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία».