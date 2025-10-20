Κ. Μητσοτάκης για ευρωπαϊκή άμυνα: Μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από την ανατολή αλλά από τον νότο

Στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι προστατεύεται το σύνολο των ευρωπαϊκών συνόρων στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου των Ευρωπαίων ηγετών, μετά τη Σύνοδο της MED9 στη Σλοβενία. Όπως ανέφερε, «οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από την ανατολή αλλά από τον νότο».

«Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα κατευθύνεται προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και ασχολούμαστε με αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μιας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και όταν σκεφτόμαστε σε σχέση με τα καινούργια έργα κοινού ενδιαφέροντος, που θεωρούμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα η αντιπυραυλική ασπίδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν από ανατολάς, αλλά και από τον νότο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να κινηθούμε πιο γρήγορα προς μια κοινή αγορά ενέργειας»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα για την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Σημείωσε, δε, ότι στη νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουμε ακόμη υψηλότερες τιμές ενέργειας. Όπως τόνισε, πρέπει να είναι προτεραιότητα μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, μέσω επενδύσεων και διασυνδέσεων.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και ειδικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που αντιμετωπίζουμε ακόμη ψηλές τιμές, υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, μέσω σημαντικών επενδύσεων, μέσω διασυνδέσεων και δικτύων θα πρέπει να είναι μια πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την κοινή ενεργειακή στρατηγική μας», είπε ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά την απανθρακοποίηση, επεσήμανε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επίτευξης των φιλόδοξων στόχων της Ε.Ε. «Είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε σχέση με την απανθρακοποίηση, προετοιμαζόμενοι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες. Και διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των 9 ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης που έχουμε ήδη θέσει και μιας ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο επίτευξης των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως ευρωπαϊκή ένωση» τόνισε.

Η Σύνοδος MED9

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της MED9 στο Πορτορόζ της Σλοβενίας.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στην ατζέντα βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας – καθώς και θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ηγέτες Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και Σλοβενίας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι που εκπροσώπησε τη Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.