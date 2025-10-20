Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις

«Το καθεστώς Μητσοτάκη έχει βάλει όλη την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο λειτουργιών που έχουν μόνο εξάρτηση και διαφθορά. Είναι χειρότερα από την περίοδο της ΕΡΕ. Διότι όλα λειτουργούν και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, μέσα σε ένα πλέγμα εξαρτήσεων και διαφθοράς», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Εργατικό Κέντρο Δράμας.

«Είναι το πρώτο που πρέπει να αποτινάξουμε και γι’ αυτό πλέον, αυτό που επείγει είναι μια μεγάλη συνεργασία και των προοδευτικών αλλά και των δημοκρατικών δυνάμεων.Είναι θέμα δημοκρατίας να μην υπάρχουν ρουσφέτια και να μην κάνουν κουμάντο οι κομματάρχες, οι «γαλάζιοι», είτε στις «γαλάζιες ακρίδες» που κλέψανε τις επιδοτήσεις των πολιτών, είτε στους κουμανταδόρους που κανονίζουν όλες τις ατομικές λύσεις, αλλά όχι την πρόοδο της κοινωνίας μας», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Και πρόσθεσε: «Απέναντι σε αυτό το καθεστώς βλέπουμε ότι η κοινωνία πλέον εξεγείρεται. Το είδαμε τον τελευταίο μήνα με τις κινητοποιήσεις για το δίκαιο αίτημα του πατέρα, του Πάνου Ρούτσι, στο Σύνταγμα, που έψαχνε να βρει το δίκιο του για τον χαμό του παιδιού του. Ακόμα και αυτές τις δημοκρατικές διεκδικήσεις των πολιτών, ένα κύμα αλληλεγγύης σε έναν πατέρα που έψαχνε να βρει το δίκιο του, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τις καταπολεμήσει και να τις αντιμετωπίσει».

«Τραμπικής» έμπνευσης η τροπολογία το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τροπολογίας για τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε: «Μαθαίνουμε ότι θα φέρει στη Βουλή μια κατάπτυστη ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση που θέλει να φέρει ο κ. Μητσοτάκης;»

«Πρώτον ότι ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία. Θέλει να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις της πρόσφατης απεργίας, το κύμα διαμαρτυρίας για το έγκλημα των Τεμπών, οι διαμαρτυρίες στήριξης του Πάνου Ρούτσι, σεβάστηκαν το μνημείο.

Την ιστορία του μνημείου δεν τη σέβεται ο κ. Μητσοτάκης, που προσβάλλει τις δημοκρατικές λειτουργίες της κοινωνίας», σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε: «Φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις».

Ο Μητσοτάκης «θέλει να στρατιωτικοποιήσει το δημόσιο χώρο»

«Δεύτερον, αμφισβητεί την ιστορία του μνημείου αυτού, γιατί η ιστορία του μνημείου ταυτόχρονα αποδίδει τιμή στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν στην πλατεία Συντάγματος για τη δημοκρατία και τα συνταγματικά δικαιώματα. Θέλει να αλλάξει αυτή την ιστορία ο κ. Μητσοτάκης.

Το τρίτο που θέλω να προσθέσω και είναι και αυτό επικίνδυνο, είναι ότι αυτή είναι μια ρύθμιση «τραμπικής» έμπνευσης. Μας φέρνει στο νου παράλληλες κινήσεις – κινητοποιήσεις της Εθνοφυλακής στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που εκεί οι πολίτες επίσης διεκδικούν δημοκρατία και δικαιώματα.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλει πλέον ξεκάθαρα να συνομιλήσει με την ακροδεξιά που στεγάζει μέσα στο κόμμα του, με τους υπουργούς του ΛΑΟΣ. Θέλει να στρατιωτικοποιήσει το δημόσιο χώρο, την ασφάλεια, που είναι συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών, ενώ είναι άλλος ο συνταγματικός ρόλος του στρατού», ανάφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πλέον υπάρχει ένα νέο πεδίο που απαιτείται να συνεννοηθούν όλες οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις. Και αυτό πιστεύω ότι θα εκφραστεί ξεκάθαρα στη Βουλή και καλώ και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να έχουμε μια αντίστοιχη κοινή στάση.Είναι επικίνδυνη αυτή η στροφή τοξικότητας του κ. Μητσοτάκη, την είδαμε και την Πέμπτη στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική», τόνισε.

«Ο κ. Μητσοτάκης ηττάται και δυστυχώς ταυτόχρονα ηττάται και η πατρίδα μας. Τα αδιέξοδα του ο κ. Μητσοτάκη, τα μετατρέπει σε τοξικότητα, και σε επίθεση προς την κοινωνία και τις διεκδικήσεις της και τη δημοκρατία», ανάφερε.

«Απαιτείται το συντομότερο μια πολιτική αλλαγή στη χώρα μας, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση και με το Συνέδριό του και με τις πρόσφατες επεξεργασίες του.Η αλλαγή αυτή πρέπει να είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και ταυτόχρονα πρέπει να είναι ενωτική στο επίπεδο των πολιτικών δυνάμεων που την εκπροσωπούν», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.