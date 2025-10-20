Σ. Αρναούτογλου: Ερώτηση στην Κ. Κάλας για την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία στον δημοσιογράφο Ν. Ασλανίδη

Ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, αναφορικά με την απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία που επιβλήθηκε στον Έλληνα δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

«Στις 17 Οκτωβρίου 2025, οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στην Τουρκία στον Έλληνα δημοσιογράφο Νίκο Ασλανίδη, μέλος αποστολής της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, που επισκεπτόταν την Κωνσταντινούπολη με σκοπό συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε στα σύνορα ότι θεωρείται ”ανεπιθύμητο πρόσωπο, επικίνδυνο για τη χώρα” χωρίς καμία σαφή αιτιολόγηση» τονίζει ο κ.Αρναούτογλου, υπογραμμίζοντας ότι π Ν.Ασλανίδης «είναι γνωστός για την πολυετή επαγγελματική πορεία και το ερευνητικό του έργο για τον Ποντιακό Ελληνισμό».

«Ανελεύθερη αντίληψη των τουρκικών αρχών»

Ο κ. Αρναούτογλου καταγγέλλει ότι «η ενέργεια αυτή καταδεικνύει την ανελεύθερη αντίληψη των τουρκικών αρχών για τη δημοσιογραφία, παραβιάζοντας ευθέως το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κινούνται, να ερευνούν και να μεταδίδουν πληροφορίες χωρίς περιορισμούς». Και «δεδομένου ότι η ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη, με σαφείς δεσμεύσεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων» και ρωτά την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ:

«Πώς αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περιστατικό αυτό σε σχέση με τη γενικότερη κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία; Προτίθεται να εγείρει το συγκεκριμένο ζήτημα στις επίσημες επαφές της με τις τουρκικές αρχές, ζητώντας εξηγήσεις για την απαγόρευση εισόδου στον κ. Ασλανίδη; Ποια μέσα και μηχανισμούς σκοπεύει να αξιοποιήσει ώστε να καταστήσει σαφές ότι τέτοιες πρακτικές είναι ασύμβατες με τις ευρωπαϊκές αξίες και τις υποχρεώσεις μιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ