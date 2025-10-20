Τι θα περιλαμβάνει το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα – Κ. Δαρδανός στο Naftemporiki TV: «Θα εκπλαγούν και όσοι συμφωνούν και όσοι διαφωνούν μαζί του»

Για το πλαίσιο και το περιεχόμενο του υπό έκδοση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» μίλησε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή Momentum με τη Μάγκυ Δούση, ο Κώστας Δαρδανός των εκδόσεων Gutenberg, του οίκου που θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Ο εκδότης διευκρίνισε πως το βιβλίο είναι στην τελική φάση των διορθώσεων και πως η ακριβής ημέρα της έκδοσης δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς. Σημείωσε ακόμη πως η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στην Αθήνα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

«Ιθάκη»: Ο συμβολισμός του τίτλου

Ερωτηθείς για τον τίτλο του βιβλίου και τις πρώτες αντιδράσεις ο κ. Δάρδανος ανέφερε: «Ακούσαμε πολλά, ακούσαμε για σύγκριση με τον Καβάφη, βέβαια ο κ. Τσίπρας επέλεξε την Ιθάκη για να δώσει στο δικό του αφήγημα, ένα τέλος στην εποχή των μνημονίων, σίγουρα έπαιξε ρόλο και αυτή η συνθήκη. Ο Οδυσσέας είναι η εμβληματικότερη μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ξέρουμε ότι η Ιθάκη είναι το πιο γνωστό ποίημα του Καβάφη και η Οδύσσεια είναι ένα έργο εμβληματικό, που έχει επηρεάσει όλο το δυτικό πολιτισμό. Επομένως ο τίτλος αυτός είναι ο πιο εμβληματικός του ελληνικού κόσμου και της Ελλάδας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αν θέλουμε δηλαδή να συμπυκνώσουμε σε δύο λέξεις τον ελληνικό πολιτισμό θα λέγαμε Οδυσσέα και Ιθάκη, γιατί ο άνθρωπος σαν σύμβολο θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα, στον νόστο, σε αυτό που έχει χάσει. Το αν θα το καταφέρει ο πρώην πρωθυπουργός να το κάνει στην πολιτική του είναι ένα άλλο θέμα που δεν αφορά το βιβλίο απαραίτητα».

«Ο κ. Τσίπρας είναι ο μόνος που δεν έχει πει τη δική του ιστορία και για τη διαπραγμάτευση και για τα εσωκομματικά»

Για το περιεχόμενο του βιβλίου και για το αν θα «ενοχλήσει» ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με τον πρώην πρωθυπουργό ο κ. Δάρδανος ανέφερε: «Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει διαβάσει το βιβλίο ή να είναι προφήτης. Όλη αυτή η πολιτική πορεία είχε συγκρούσεις, αντιδράσεις, διασπάσεις. Προφανώς θα μιλήσει για όλα αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν επί τη δική τους ιστορία, ο κ. Τσίπρας είναι ο μόνος που δεν έχει πει τη δική του ιστορία και για την διαπραγμάτευση – που ήταν το κέντρο του πλανήτη τότε και επηρέαζε κάθε μέρα τη ζωή μας σε απελπιστικό βαθμό – και για τις εσωκομματικές διεργασίες, που οι περισσότερες είχαν δύσκολο τέλος για συντρόφους ή πρώην συντρόφους. Σίγουρα είναι γνωστά αυτά, ότι υπήρξαν κόντρες. Άρα θα περιμένουμε τη δική του άποψη προφανώς με κάποιους θα συμφωνεί, με κάποιους θα διαφωνεί».

«Η πιο δραματική εποχή της μεταπολίτευσης»

Παρατήρησε ακόμη πως «το πιο ενδιαφέρον και ο βασικός λόγος που επιλέξαμε να το εκδώσουμε είναι ότι ζήσαμε την πιο δραματική εποχή της μεταπολίτευσης όλοι οι Έλληνες. Κανείς δεν εξαιρέθηκε από αυτό το δραματικό εξάμηνο που παιζόταν η περιουσία μας, η ζωή μας. Όλοι μίλησαν για αυτή την περίοδο. Ο μόνος που δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα να βασικός πρωταγωνιστής, δηλαδή ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που είχε όλη την ευθύνη όσων συνέβησαν – και των λαθών, που σίγουρα έγιναν λάθη, αλλά και κάποιων πραγμάτων που ενδεχομένως ο ίδιος να θεωρεί επιτυχίες ή πράγματα που σημάδεψαν τη χώρα ή πράγματα που έγιναν σωστά».

Τα γεγονότα από την σκοπιά του πρωταγωνιστή

Επομένως, πρόσθεσε, ο κ. Τσίπρας «οφείλει – όχι απλώς έχει δικαίωμα – να μιλήσει, έχει υποχρέωση να πει τη δική του οπτική και για τον ιστορικό του μέλλοντος για να καταγραφούν τα γεγονότα από την πλευρά του πρωταγωνιστή, ώστε να μην υπάρχουν μόνο οι αντίθετες πλευρές. Η ιστορία είναι σύνθεση απόψεων. Αν κάτι μάθαμε από τη σύγκρουση αυτή είναι ότι όλοι μας είχαμε μια σφαλερή εικόνα για το τι σημαίνει διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς θεσμοί, για το ποια είναι η δύναμη της χώρας. Όλοι βγήκαμε δυστυχώς με πολλές απώλειες σοφότεροι, αλλά το να έχεις διαφορετικές απόψεις και μάλιστα του πρωταγωνιστή την άποψη είναι κάτι επιβεβλημένο».

«Προτείνω να διαβάσουν το βιβλίο όχι μόνο όσοι συμφωνούν, αλλά και όσοι διαφωνούν σφοδρά μαζί του»

Ο κ. Δάρδανος πρότεινε μάλιστα να διαβάσουν το βιβλίο «όχι μόνο όσοι συμφωνούν μαζί του, αλλά και όσοι διαφωνούν σφοδρά μαζί του, όσοι τον έχουν απέναντι. Νομίζω αμφότεροι θα εκπλαγούν, δηλαδή και αυτοί που συμφωνούν μαζί του θα αναθεωρήσουν κάποια πράγματα που πίστευαν και για τον ίδιο και για την περίοδο, αλλά και αυτοί που – όπως λέμε – δεν θέλουν να τον βλέπουν ούτε να τον ακούν, θα πάρουν μια άλλη οπτική της πραγματικότητας».

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τις σημερινές εξελίξεις στη Γαλλία. «Σήμερα η Γαλλία είναι στην ίδια δίνη που ήταν η Ελλάδα, κατ’ αναλογία γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα. Παρότι λοιπόν είναι πυρηνική δύναμη η Γαλλία την σέρνουν πολιτικά οι εξελίξεις των αγορών, πολιτικά δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί. Παρόμοια και στην Αγγλία που μετά το Brexit ούτε αυτή κατάφερε να ισορροπήσει τελείως. Θέλω να πω αυτό που έζησε η Ελλάδα ήταν μια μικρογραφία, μια μακέτα του τι θα επικρατήσει στον ωκεανό των αγορών όταν δεν υπάρχουν ισχυροί θεσμοί προστασίας».

«Μας ενδιαφέρει όλους γιατί ζήσαμε ένα εξάμηνο-θρίλερ»

«Προτρέπω και όσους είναι συγγενείς πολιτικά με τον Αλ. Τσίπρα και όσους είναι πολιτικά αντίθετοι να διαβάσουν το βιβλίο γιατί θα καταλάβουν πολύ περισσότερα πράγματα και μπορεί να συνεχίσουν να μην τον συμπαθούν ή μπορεί να τον δουν πολύ διαφορετικά» ανέφερε για να προσθέσει:

«Είναι ένα ανάγνωσμα που έχει και θέση τεκμηρίου του πρωταγωνιστή. Πάντα κάθε αλήθειια είναι μονομερής, είναι από το σημείο παρατήρησης του παρατηρητή. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Θέτω όμως ένα ερώτημα: Μας ενδιαφέρει το σημείο παρατήρησης του κύριου πρωταγωνιστή; Του πρωθυπουργού, αυτού που είχε την ευθύνη; Η ερώτηση είναι ρητορική. Όλους μας ενδιαφέρει, γιατί ζήσαμε ένα εξάμηνο- θρίλερ και οφείλει να μας πει τι συνέβη τότε».

