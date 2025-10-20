Logo Image

ΚΚΕ για εκλογές στα Κατεχόμενα: Δεν έχουμε προσδοκίες, έχουν διαψευστεί και στο παρελθόν

Το σχόλιο του ΚΚΕ

«Το ΚΚΕ δεν συμμερίζεται τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή του Τουφάν Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος», τονίζει ο Περισσός σε σχετικό σχόλιο μετά τις εκλογές στα Κατεχόμενα.

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια» τονίζει.

«Αναγκαιότητα της πάλης για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη»

«Παίρνουμε υπόψη την ιστορική εμπειρία, τη στενή σχέση των ηγετών των κατεχομένων εδαφών με το τουρκικό κράτος και την πολιτική του, τις δηλώσεις του νεοεκλεγέντα, ότι θα κινείται σε συνεννόηση με την τουρκική κυβέρνηση, τη θέση του περί “δύο λαών” που παραπέμπει στη λογική των δύο κρατών. Παραμένουν οι επικίνδυνες θέσεις για τα “δύο συνιστώντα κράτη” ως βάση τυχόν διαπραγματεύσεων και είναι σε εξέλιξη ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις και απαράδεκτα διχοτομικά σχέδια», αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του

«Τα γεγονότα τονίζουν την αναγκαιότητα της πάλης για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, με μια και μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά και άλλα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με τον λαό κυρίαρχο» υπογραμμίζει το ΚΚΕ καταλήγοντας.

