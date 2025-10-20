Π. Μαρινάκης: Αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία το σχήμα 5Χ5 – Εκτός πραγματικότητας τα περί «συνεκμετάλλευσης»

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα Πολυμερές Σχήμα 5Χ5 αφορά συγκεκριμένες χώρες, με συγκεκριμένη θεματολογία και είναι αμιγώς για πρωτοβουλία της Ελλάδας που δεν έχει ερείσματα, ούτε σχετίζεται με άλλα κράτη, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «η συγκεκριμένη πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί την πρώτη συγκροτημένη πρόταση για περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των παράκτιων γειτονικών κρατών».

«Η Ελλάδα αφού διασφάλισε με διπλωματικά μέσα την ειρήνη στη γειτονιά της και ανέπτυξε σημαντικά τη γεωπολιτική της θέση και τα διαπραγματευτικά της επιχειρήματα αποδεικνύει έμπρακτα ότι επιθυμεί τη συζήτηση επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου που είναι και αυτονόητος όρος για οποιαδήποτε συζήτηση στο επίπεδο αυτό» ανέφερε. Ξεκαθάρισε δε πως «προφανώς δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε συνεκμετάλλευσης, γιατί ακούστηκαν και τέτοια, τα οποία δεν έχουν καμία βάση με την πραγματικότητα, δεδομένου ότι θεματολογία αφορά ζητήματα που το ίδιο το διεθνές δίκαιο απαιτεί τη συζήτηση».

Όπως επισήμανε ο κ. Μαρινάκης, το αμέσως επόμενο διάστημα θα διερευνηθεί η δυνατότητα μιας τέτοιας δομής από τον υπουργό εξωτερικών και ό τι και εφόσον αυτό καταστεί δυνατό θα προετοιμαστεί η σχετική συνάντηση.

«Η ίδια πραγματικότητα, ακόμα και μέσα από τις δηλώσεις Φιντάν, διαψεύδει την αντιπολίτευση»

Ερωτηθείς για τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας πως η απάντηση αυτή «προφανώς εκφράζει το σύνολο της κυβέρνησης και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για πολλές ερμηνείες».

Παράλληλα στηλίτευσε την στάση της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας: «Aποδεικνύεται ότι για άλλη μια φορά βιάστηκε η αντιπολίτευση στη χώρα μας». Όταν είχε πει ο πρωθυπουργός κάποια πράγματα για το SAFE και για την επιτυχία της Ελλάδας να μπορεί να περνάει και από το δικό μας χέρι οποιαδήποτε έγκριση, δηλαδή να απαιτείται ομοφωνία, αυτό το είχε αμφισβητήσει αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα κόμματα. Φαίνεται ότι μέσα από αυτές τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, στις οποίες απάντησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τελικά αυτό το οποίο είχαμε πει ήταν για άλλη μια φορά η αλήθεια και αυτό που έλεγε η αντιπολίτευση ήταν ψέμα. Εμείς λέγαμε ότι είναι πλέον στο χέρι μας – κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται αν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Eξωτερικών και η αντιπολίτευση έλεγε ότι για άλλη μια φορά ηττηθήκαμε. “Ενδοτική εξωτερική πολιτική” και “πόσες ακόμα αποτυχίες θα αντέξει η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική”, αυτά έλεγε αντιπολίτευση. Η ίδια πραγματικότητα για άλλη μια φορά ακόμα και μέσα από τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών τους διέψευσε» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

naftemporiki.gr