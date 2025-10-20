Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έτοιμη να συνδράμει στην ανασυγκρότηση Γάζας και Ουκρανίας

Οι εξελίξεις στη Γάζα και στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, όπως ανέφερε προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι στη Γάζα, «η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης, έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για μία βιώσιμη ειρήνη και να περάσουμε στη δεύτερη φάση».

«Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Γάζας και σε ανθρωπιστική βοήθεια»

«Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την παρουσία της Ελλάδας στο Sharm El-Sheikh και τα όσα εκεί διημείφθησαν, καθώς επίσης και την επίσκεψη, λίγες ώρες μετά το Sharm El-Sheikh, της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά με το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει τόσο στο κομμάτι της ανασυγκρότησης της Γάζας, όσο και στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι συστηματικά, έτσι ώστε να έχουμε μία βιώσιμη ειρήνη» πρόσθεσε.

«Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας»

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα. «Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιθυμούμε κάθε ειρηνευτική διαδικασία, η οποία θα δώσει τέλος σε αυτόν τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στο κομμάτι το ανθρωπιστικό και το κομμάτι της ανασυγκρότησης» πρόσθεσε.

«Είναι η εποχή να κοιτάξουμε μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες»

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε εξάλλου ότι «όμως, είναι η εποχή των συνδέσεων, είναι η εποχή της συνδεσιμότητας, είναι η εποχή να κοιτάξουμε μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αποτύπωμά της. Και για τον λόγο αυτό έχουμε μέσα στην ατζέντα τη συνεργασία με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, με τη Μαύρη Θάλασσα, με την Κεντρική Ασία, έτσι ώστε η Ευρώπη να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, να μπορέσει να εντάξει περισσότερους εταίρους.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αρμενίας, της Μολδαβίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας και καταλήγοντας τόνισε: «Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν».