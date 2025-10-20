Ελληνική Λύση για Κατεχόμενα: Κόμματα και άσχετοι, χαιρετίζουν την «εκλογή» του νέου λαθροδυνάστη

Επικριτική η Ελληνική Λύση για το εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για «νέο λαθροδυνάστη», για τη νίκη του Τουφάρ Ερχιουρμάν.

«Κόμματα και άσχετοι σαν τον Τσίπρα, χαιρετίζουν την “εκλογή” του νέου λαθροδυνάστη στα κατεχόμενα βαφτίζοντάς την “αλλαγή καθεστώτος”!», σημειώνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, επισημαίνοντας: «Οι πολιτικά ανόητοι “σχολιαστές” αγνοούν ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είναι κατοχικό και παράνομο».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Μοναδική “θετική εξέλιξη” στα κατεχόμενα, θα είναι η απελευθέρωση με την αποχώρηση έως και του τελευταίου κατοχικού στρατιώτη και του τελευταίου εποίκου».