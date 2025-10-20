Logo Image

Νέα Αριστερά: Ανάσα διπλωματικής ελπίδας για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν

«Η επικράτηση ενός ηγέτη που υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ανοίγει δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Ανάσα διπλωματικής ελπίδας» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις εκλογές στα Κατεχόμενα.

«Η επικράτηση ενός ηγέτη που υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ανοίγει δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνει σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως «σε μια εποχή που αναβιώνουν πολεμοχαρείς λογικές, το μήνυμα των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης δείχνει ότι η ομοσπονδιακή λύση παραμένει η μόνη δίκαιη και βιώσιμη προοπτική».

«Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά αυτή τη νέα δυναμική, για μια Κύπρο δημοκρατική και ειρηνική — παράδειγμα συνύπαρξης των λαών της περιοχής», καταλήγει.

