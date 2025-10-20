Νέα Αριστερά: Ανάσα διπλωματικής ελπίδας για το Κυπριακό η νίκη Ερχιουρμάν

«Ανάσα διπλωματικής ελπίδας» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις εκλογές στα Κατεχόμενα.

«Η επικράτηση ενός ηγέτη που υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ανοίγει δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνει σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως «σε μια εποχή που αναβιώνουν πολεμοχαρείς λογικές, το μήνυμα των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης δείχνει ότι η ομοσπονδιακή λύση παραμένει η μόνη δίκαιη και βιώσιμη προοπτική».

«Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά αυτή τη νέα δυναμική, για μια Κύπρο δημοκρατική και ειρηνική — παράδειγμα συνύπαρξης των λαών της περιοχής», καταλήγει.

Διαβάστε ακόμη

Αλ. Τσίπρας: Θετική εξέλιξη η νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα