ΣΥΡΙΖΑ: Φιάσκο με τις αγροτικές πληρωμές – Οι αγρότες στο έλεος της ανικανότητας της κυβέρνησης

Για «φιάσκο με τις αγροτικές πληρωμές» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας πως «οι αγρότες βρίσκονται στο έλεος της ανικανότητας της κυβέρνησης».

Όπως τονίζουν το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρμόδιος Τομεάρχης της Κ.Ο. Βασίλης Κόκκαλης, «για άλλη μια χρονιά, κατά την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται μπροστά σε ένα απερίγραπτο χάος και αντιμετωπίζουν μια τεράστια ανασφάλεια, σχετικά με το χρόνο καταβολής των ενισχύσεών τους. Έτσι, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η βασική ενίσχυση για το 2025 καταβάλλεται ήδη από τις 16 Οκτωβρίου, εδώ επικρατεί καθυστέρηση και πλήρης αβεβαιότητα για το χρόνο καταβολής τους, την ίδια στιγμή που υπάρχουν, ακόμα, τεράστιες εκκρεμότητες, συνολικά, από τις πληρωμές του 2024».

«Στην ελληνική πραγματικότητα, του επιτελικού κράτους της Ν.Δ., η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που πάντα πληρωνόταν πριν την 28η Οκτωβρίου, πάει πλέον για μετά τις 20 Νοεμβρίου, με το ΥΠΑΑΤ να μην μπορεί να δώσει ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε ύψος πληρωμής. Την ίδια ώρα, η αγροτική οικονομία στερείται πάνω από 1 δισ. ευρώ, οι εκμεταλλεύσεις “κοκκινίζουν”, οι παραγωγοί μένουν χωρίς ρευστότητα εν όψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου και πλήθος επιχειρήσεων της αγοράς απειλούνται άμεσα με λουκέτο» προσθέτουν, σημειώνοντας πως «το πρόσφατο φιάσκο, όπου καταβλήθηκαν μόλις 17,5 εκατ. ευρώ για εκκρεμότητες του 2024, που ξεπερνούσαν τα 80 εκατ., δείχνει το μέγεθος της τραγικής κατάστασης που επικρατεί».

«Οι έλεγχοι σέρνονται, οι κοινοτικοί καταλογισμοί μαζεύονται και ο κ. Τσιάρας προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στην Ε.Ε.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει πως «οι έλεγχοι σέρνονται, οι κοινοτικοί καταλογισμοί μαζεύονται» ενώ «ο υπουργός κ. Τσιάρας προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να διασφαλίσει ένα σταθερό και δίκαιο σύστημα πληρωμών». «Όταν μάλιστα, στο “σφυροκόπημα” του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά την πρόσφατη Επίκαιρη Επερώτησή του στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα, ο κ. Τσιάρας καταφεύγοντας στην κινδυνολογία, ανέφερε, πως “οι επιδοτήσεις δεν μπορεί να δίνονται χωρίς να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, παρόλο που αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις», απειλώντας πως «σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί και να μη δοθούν οι επιδοτήσεις”» προσθέτει το κόμμα.

Με φόντο δε τις εργασίες της Εξεταστικής, σημειώνει πως «όπως αποδεικνύεται καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μηχανισμό παραγωγής σκανδάλων, διαπλοκής, διαφθοράς, συγκάλυψης και αδιαφάνειας. Και σήμερα, με πρόσχημα τους ελέγχους και τον φόβο των “καταλογισμών”, τιμωρεί τους αγρότες για τα δικά της λάθη και τη δική της μνημειώδη κακοδιαχείριση».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «Ο αγροτικός κόσμος της χώρας απαιτεί:

Άμεση πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Άμεση πληρωμή όλων των ενισχύσεων που εκκρεμούν από τα προηγούμενα χρόνια.

Απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία ελέγχων και στην κατανομή των ενισχύσεων.

Στήριξη της αγροτικής οικονομίας, που σήμερα ασφυκτιά από έλλειψη ρευστότητας και αυξημένο κόστος παραγωγής».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία έχει προτείνει και έχει δεσμευτεί για μια νέα αγροτική πολιτική με σχέδιο, αξιοπιστία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Μια νέα αγροτική πολιτική, που θα καταστήσει την ελληνική ύπαιθρο πεδίο ζωής, παραγωγής, προοπτικής και ελπίδας και όχι αρένα σκανδάλων, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης, όπως είναι σήμερα, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.