Αλ. Τσίπρας: Θετική εξέλιξη η νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα

Πολιτική

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Το εκλογικό αποτέλεσμα «δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του  Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ»

«Θετική εξέλιξη» χαρακτηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media, η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του  Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας», συνεχίζει καταλήγοντας: «Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

