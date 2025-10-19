Logo Image

Δ. Μάντζος για νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα: Ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού

Πολιτική

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Δήλωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ

«Μετά την οριστικοποίηση της αποτύπωσης της βούλησης των Τουρκοκυπρίων, ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού Προβλήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου που έχει χαράξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματά του», επισημαίνει σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

«Πλέον, πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, είναι ιστορική αναγκαιότητα η επανένωση της Κύπρου και ο απόλυτος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στις παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού», σημειώνει ο κ. Μάντζος.

Διαβάστε ακόμη:

Γ. Γεραπετρίτης για εκλογή Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού

