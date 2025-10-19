Σ. Φάμελλος για Κατεχόμενα: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες

«Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες. Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφορικά με το εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα.

Ο κ. Φάμελλος υπογραμμίζει: «Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια».

«Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.