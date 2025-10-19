Logo Image

Σ. Φάμελλος για Κατεχόμενα: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες

Πολιτική

Σ. Φάμελλος για Κατεχόμενα: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

«Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες. Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναφορικά με το εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα.

Ο κ. Φάμελλος υπογραμμίζει: «Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια».

«Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube