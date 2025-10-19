Ο Ν. Ανδρουλάκης συνεχάρη τηλεφωνικά τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη τηλεφωνικά τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Αρχιμανδρίτη Συμεών μετά το πέρας της τελετής χειροτονίας του από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Σημειώνεται ότι χθες Σάββατο, υπό τον χαρμόσυνο ήχο καμπανών του Ναού της Αναστάσεως, σε μία όντως ιστορικού χαρακτήρα τελετή, όμοια της οποίας δεν είχε υπάρξει τα τελευταία 52 χρόνια, τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός, στον μοναστηριακό και πατριαρχικό Ναό Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’.

Μετά το πέρας του Εσπερινού και την αποχώρηση του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’, κατά το εκκλησιαστικό τυπικό, αναγνώστηκε από τον Γραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Χριστόδουλου, το πρακτικό της εκλογής του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Αρχιμανδρίτη Συμεών και στη συνέχεια, κατά την καθιερωμένη τάξη, τα συνοδικά μέλη συνυπέγραψαν τον Κώδικα Υπομνημάτων εκλογής.

Κατά το τυπικό της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο Γέρων Δραγουμάνος του Πατριαρχείου, Αρχιμανδρίτης Ματθαίος, συνοδευόμενος υπό των Καβάσηδων, των επισήμων ραβδούχων του Πατριαρχείου κατά τις πατριαρχικές τελετές, μετά των δυο Νυμφαγωγών Αρχιμανδριτών, του Γέροντος Καμαράση Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου και του Εξάρχου Αθηνών Αρχιμανδρίτη Ιερωνύμου, πορεύτηκαν στο κελί που παραβρισκόταν ο Αρχιμανδρίτης Συμεών. Εκεί αναγγέλθηκε το λεγόμενο “Μικρό Μήνυμα”, το οποίο αποδέχθηκε μετ’ ευγνωμοσύνης. Στη συνέχεια στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο Κωνσταντίνου και Ελένης τελέστηκε η ακολουθία του λεγομένου “Μεγάλου Μηνύματος”, δηλαδή η επίσημη αποδοχή της εκλογής.

Σε μία λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, υπό τις ψαλμωδίες τροπαρίων της Πεντηκοστής, ο Γραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ανέγνωσε εις επήκοον όλων, το υπογεγραμμένο πρακτικό της εκλογής και ο εψηφισμένος Συμεών απάντησε αποδεχόμενος επισήμως την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.