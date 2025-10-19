Κ. Μητσοτάκης: Πριν τα Χριστούγεννα η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης – Fake news της αντιπολίτευσης για το 13ωρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας παρουσίασε τις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε οικονομία, εργασία, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη και αγροτική ανάπτυξη, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ψευδείς ειδήσεις αναφορικά με το 13ωρο.

Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε με αναφορά μέτωπο της ακρίβειας, ανακοινώνοντας τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για διπλασιασμό των βασικών προϊόντων με μειωμένες τιμές, από 1.000 σε πάνω από 2.000 κωδικούς.

Η συμφωνία, όπως σημείωσε, καλύπτει είδη διατροφής, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, ενώ οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται με επιβολή προστίμων όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

«Σε χαμηλό 4ετίας η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης»

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η διάθεσή του ξεκίνησε φέτος «στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας», στα 1,09 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ για ορεινές περιοχές.

«Η πρώτη δόση θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να είναι προετοιμασμένα για τον χειμώνα», υπογράμμισε.

Για το 13ωρο

Όσον αφορά το θέμα με το 13ωρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων έκανε λόγο και για fake news από την πλευρά της αντιπολίτευσης: «Το πιο κραυγαλέο εκ των fake news της αντιπολίτευσης γι’ αυτό το νομοσχέδιο, ήταν η δήθεν γενικευμένη επιβολή 13ωρης εργασίας. Ειπώθηκε πολλές φορές ότι πρόκειται για ρύθμιση που ισχύει ήδη όταν η εργασία παρέχεται σε δύο εργοδότες και τώρα επεκτείνεται ως δυνατότητα όταν παρέχεται και σε έναν εργοδότη. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, δηλαδή το πολύ έως τρεις ημέρες τον μήνα, απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζόμενου για να εργαστεί υπερωριακά και η άρνησή του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Μάλιστα, ο εργοδότης υποχρεούται να αποδείξει -ακόμα και στο μέλλον- ότι τυχόν απόλυση εργαζομένου δεν σχετίζεται με την άρνησή του για παροχή υπερωριακής απασχόλησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται στην εργασιακή νομοθεσία και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ενισχύθηκε περαιτέρω κατόπιν πρότασης της ΓΣΕΕ. Μία από τις τουλάχιστον 45 προτάσεις των κοινωνικών εταίρων που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο», υπογράμμισε.