Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος

Απάντησε στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται», τονίζει ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», καταλήγει.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άφησε αιχμές για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Χακάν Φιντάν μίλησε σχετικά με τις σχέσεις της χώρας του με την Αθήνα, αναφέροντας ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.