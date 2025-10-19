Logo Image

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος

Πολιτική

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε αφήσει αιχμές κατά της Ελλάδας για την στάση της

Απάντησε στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται», τονίζει ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», καταλήγει.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άφησε αιχμές για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Χακάν Φιντάν μίλησε σχετικά με τις σχέσεις της χώρας του με την Αθήνα, αναφέροντας ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας  ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube