Αδ. Γεωργιάδης: «Έβαλα μαλλιά, έχω κάνει μπότοξ, βάζω πολύ ωραίες κρέμες» (Βίντεο)

Σε μια απρόσμενη παραδοχή προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Πλεύρης, ανταποκρινόμενος σε σχόλιο του έτερου μέλου της κυβέρνησης, Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, αναφορικά με τις αισθητικές του παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση μεγάλης ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, είπε χαρακτηριστικά:

«Εγώ, όπως ξέρετε, αυτά τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα – πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ. Δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ. Έχω κάνει μπότοξ…όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες ‘’La vie en rose’’ που είναι καταπληκτικές, σας τις συστήνω πραγματικά, είναι το κάτι άλλο. Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε κύριε Πλεύρη επί αισθητικής φύσεως, είμαι εδώ να σας τις λύσω. Μη πάμε σε πιο προσωπικές λεπτομέρειες», δημοσιεύοντας και το σχετικό βίντεο με τη δήλωσή του στον λογαριασμό του στο Χ.

Μάλιστα, σε σχόλιό του στην ίδια ανάρτηση σημειώνει: «Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι κρύβουν τις όποιες αισθητικές προσπάθειες κάνουν. Από τους αρχαίους χρόνους το κάλλος ενδιέφερε τον κόσμο και με συγχωρείτε εν έτει 2025, να ντρεπόμαστε για το ότι θέλουμε να δείχνουμε καλύτερα το θεωρώ ανοησία. Η ζωή είναι ωραία, αφήστε τα συμπλέγματα και ζήστε την όπως ο καθένας θέλει, αρκεί να μην ενοχλείτε τους άλλους και να μήν δίνετε μεγάλη σημασία στα σχόλια του κόσμου!».