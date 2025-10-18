Κ. Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός αναμάσησε τα μέτρα που έχει πάρει, δεν είπε λέξη για τις υπέρογκες αυξήσεις τιμών

«Ο Πρωθυπουργός αναμάσησε τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση του, προσπαθώντας να πείσει τους πολίτες ότι η χαμηλή αγοραστική τους δύναμη είναι τάχα… εικονική πραγματικότητα», επισημαίνει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει, «δυστυχώς, και για αυτόν αλλά και για τη χώρα, ο ελληνικός λαός βιώνει στην καθημερινότητά του ακρίβεια Μητσοτάκη που εξαφανίζει τα μηνιαία εισοδήματα από τις 20 του μήνα». Και προσθέτει πως ο ελληνικός λαός «βιώνει το υψηλό κόστος στέγασης, τους μαζικούς πλειστηριασμούς , την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας και τον στραγγαλισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

«Είμαστε στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες»

Συνεχίζει τη δριμεία κριτική του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για τις υπέρογκες αυξήσεις πάνω από 200% στο μοσχάρι, το αρνί, το κατσίκι, τον καφέ».

«Δεν είχε ίχνος αυτοκριτικής για την αύξηση πάνω από 100% στις ασφάλειες υγείας, το ηλεκτρικό ρεύμα, το ψωμί, τα τυριά, τα φρούτα και τα ψάρια.

Ισχυρίζεται πως η Ελλάδα τα πάει καλύτερα στην οικονομία από αρκετές χώρες, αλλά αποκρύπτει σκόπιμα ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους κοινωνικούς δείκτες», συμπλήρωσε.

«Θυμίζει με κάθε δήλωση του τη γνωστή φράση: ‘’αν δε μας βολεύει η αλήθεια , τόσο το χειρότερο για την αλήθεια’’», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.