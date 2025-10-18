Στη δημοσιότητα, κατά λάθος, διάλογος Τζάκρη-Κασσελάκη: «Δεν με καταδέχεσαι», «δεν είμαι σε mood»

Ένας γραπτός διάλογος ανάμεσα στη Θεοδώρα Τζάκρη και τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, είδε το φως της δημοσιότητας, μετά από λάθος της αντιπροέδρου του κόμματος.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος υπήρξε για αρκετό καιρό υποστηρικτής Στέφανου Κασσελάκη, αναφέρει πως η Θεοδώρα Τζάκρη είχε τις τελευταίες ώρες μια έντονη συνομιλία με τον πρόεδρο του Κινήματος.

Ο διάλογος της Θεοδώρας Τζάκρη με τον Στέφανο Κασσελάκη έχει ως εξής:

-Στ. Κασσελάκης: Έχει διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώσεις. Αντιπρόεδρος είσαι.

-Θ.Τζάκρη: Ποιον κόσμο; Δεν εχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;

-Στ. Κασσελάκης: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.

-Θ. Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!

-Στ. Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα.