Γ. Ανδριανός: Προσπάθειες να «τρέξουν» οι αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξετάζεται ειδική ρύθμιση οφειλών για τους αγρότες

Τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις που περιμένουν πολλοί αγρότες επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Ο κ. Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤNews, σημείωσε ότι τα προβλήματα οφείλονται εν μέρει στη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πλέον υπάγεται στην ΑΑΔΕ για λόγους διαφάνειας και συμμόρφωσης με απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τόνισε δε ότι η κυβέρνηση «είναι μαζί τους» και πως εργάζεται «νυχθημερόν» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για να εξασφαλιστεί η ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων – αλλά μόνο έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από ελέγχους δεν πρόκειται δηλαδή να πληρώσουμε κάποιον, ένα λεπτό».

Πληρωμές και μέτρα στήριξης

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει πιστώσεις για ορισμένες κατηγορίες (αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε παλαιά βιολογικά δικαιώματα) και ότι συνεχίζεται η διαδικασία καταβολών για υπόλοιπες ενισχύσεις.

Επίσης, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες και τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί:

Πάγωμα εισφορών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους.

Ρυθμίσεις για ελαφρύνσεις στη ΔΕΗ και επανένταξη σε ρυθμίσεις (π.χ. μέχρι 120 δόσεις) για πληγέντες παραγωγούς.

Δέσμευση για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων που υπέστησαν απώλειες από ασθένειες και άλλες αιτίες.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ενισχύονται οι πραγματικοί παραγωγοί και να αποκαθίστανται τα χρήματα σε όσους τα δικαιούνται, ενώ όσοι εισέπραξαν παράνομα θα ελεγχθούν και θα αποδοθούν ευθύνες.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην επιδημιολογική κατάσταση από την ευλογιά των ζώων: υπάρχουν περιοχές όπου η νόσος έχει περιοριστεί αλλά και άλλες όπου παρατηρείται εξάπλωση. Τόνισε την ανάγκη για αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας και την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση προβλήματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν αναφορές για παράνομο εμβολιασμό — μεταξύ άλλων, έγινε λόγος για πρόσφατες συλλήψεις ατόμων που φέρεται να εισήγαγαν δόσεις από το εξωτερικό. Ο κ. Ανδριανός επεσήμανε ότι ο παράνομος ή ανεξέλεγκτος εμβολιασμός είναι παράνομος, δεν είναι αποτελεσματικός και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κοπάδια, καθώς καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό της προέλευσης ενός κρούσματος και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε υποχρεωτικές σφαγές σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Για τις απώλειες λόγω κλιματικής αλλαγής, ο υφυπουργός ανέφερε την ενεργοποίηση του Μέτρου 23, που στοχεύει στην ενίσχυση παραγωγών με σημαντική μείωση παραγωγής (π.χ. πάνω από 30%) και μόνο μετά από πιστοποίηση ζημιάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δηλώσεις στον ΕΛΓΑ. Τόνισε ότι πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια που απαιτούν επαλήθευση και πιστοποίηση.

Για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Ανδριανός κάλεσε σε διαφάνεια και στήριξη των μεταρρυθμίσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε «να μην ξαναγίνουν αυτά» και να επιστραφούν τα χρήματα σε όσους τα εισέπραξαν παράνομα. Υποστήριξε ότι η Εξεταστική Επιτροπή «κάνει τη δουλειά της» και ότι είναι θεμιτό να έρθουν όλα στο φως, ενώ επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναμόρφωση του οργανισμού και στην επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται.

Για την ομιλία του Κ. Καραμανλή

«Ο σεβασμός στους θεσμούς και η προσπάθεια για τη διαρκή τους αναβάθμιση είναι για την παράταξή μας κεντρικό καταστατικό στοιχείο της ταυτότητάς μας, από την ίδρυσή της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι σήμερα. Είναι ένας στρατηγικός στόχος που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της δράσης μας η διαρκής λοιπόν αναβάθμιση των θεσμών. Είναι προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην πολιτική, αλλά για τη θωράκιση και για τη θωράκιση της κοινωνίας μας έναντι της δημαγωγίας και του λαϊκισμού» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδριανός, ενώ πως «αυτή λοιπόν την κοινή μας έγνοια εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής».