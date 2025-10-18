Σκληρή ανακοίνωση Μαρινάκη για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αντιδημοκρατικό σόου σε απευθείας μετάδοση η αποχώρηση από εκπομπή

Δριμεία κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αποχώρηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας από τη ζωντανή εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», προσθέτοντας ότι η στάση της κας Κωνσταντοπούλου δεν προκαλεί έκπληξη.

«Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας πως «είναι γνωστό ότι όσοι κραυγάζουν για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι «η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει, και στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη».

Η αιχμή για άλλα κόμματα

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθύνει αιχμή προς τα κόμματα που έχουν κατά καιρούς συνεργαστεί ή συνταχθεί με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας: «Αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι, δυστυχώς, παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;»