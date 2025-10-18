Ν. Φαραντούρης: Αντίθετος σε μια πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο – «Η Ελλάδα δεν θα έχει τον πρώτο λόγο»

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, σε συνέντευξή του, εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια πολυμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο για την διευθέτηση ζητημάτων όπως η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Τη διάσκεψη προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή με τη συμμετοχή των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

O Έλληνας ευρωβουλευτής και καθηγητής του ευρωπαϊκού δικαίου υπενθύμισε, μιλώντας στο Action24, ότι «η διάσκεψη είχε προταθεί παλιότερα από τον Ερντογάν σε μια προσπάθεια να επιβάλει την συμμετοχή του Ψευδοκράτους στην ατζέντα» και δεν έχει «καμία σχέση με τις τριμερείς και τεραμερείς της Ελλάδας με χώρες τις Μεσογείου ή των Βαλκανίων στις οποίες η Ελλάδα είχε τον πρώτο λόγο».

Όπως τόνισε ο κ. Φαραντούρης, σε μια τέτοια διάσκεψη η Ελλάδα όχι μόνο δεν θα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά θα επισκιαστεί επικίνδυνα από την Τουρκία. «Ποιά “κυβέρνηση” θα εκπροσωπήσει τη Λιβύη, η Κυβέρνηση της Τρίπολης που λειτουργεί ως “μπροστινός” της Τουρκίας; Θα συμμετάσχει η Συρία, ο επικεφαλής της οποίας Αλ Τζολάνι λειτουργεί ως πλειρεξούσιος της Τουρκίας; Θα συμμετάσχει το Ψευδοκράτος, όπως θέλει ο Ερντογάν;» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ευρω-τουρκικές» οι διαφορές και απειλές της Τουρκίας

Ο ευρωβουλευτής διευκρίνισε ωστόσο ότι ούτε το αμιγώς διμερές επίπεδο είναι ευνοϊκό σήμερα και η Ελλάδα, όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά από τις κυβερνήσεις Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα, πρέπει να μεταφέρει τις διαφορές της με την Τουρκία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι διαφορές ή ακόμα περισσότερο οι απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αμιγώς Ελληνο-τουρκικές, αλλά ως “Ευρω-τουρκικές”. Αυτό είναι το δόγμα που πρέπει να επικρατήσει στην εξωτερική μας πολιτική και το οποίο δυστυχώς εγκαταλείφθηκε με τη Διακήρυξη των Αθηνών που εμφάνισε την Ελλάδα και Τουρκία στα μάτια των εταίρων μας να έχουν δρομολογήσει – αν όχι διευθετήσει – τα προβλήματα τους, παρά τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας», σημείωσε ο Νικόλας Φαραντούρης για να καταλήξει:

«Χρειάζεται αποφασιστική και ενεργητική παρουσία στην ΕΕ και όχι πλήρη υποταγή στον γερμανικό παράγοντα που προωθεί συμμαχία με την Τουρκία».