Logo Image

Στην Πεντέλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Φυτεύουμε ξανά το βουνό – Πάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια μέχρι την άνοιξη»

Πολιτική

Στην Πεντέλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Φυτεύουμε ξανά το βουνό – Πάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια μέχρι την άνοιξη»

ΑΠΕ – ΜΠΕ

«Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες»

Την Πεντέλη επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια περιοχή που είχε πληγεί σοβαρά από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2024 και όπου βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης.

«Είχα την ευκαιρία να επιθεωρήσω τα έργα αναδάσωσης που υλοποιούνται. Ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουμε φυτέψει πάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια», δήλωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης, το οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερώς στη φωτιά. «Πριν από έναν χρόνο το είχα δει καμένο. Σήμερα, χάρη σε μια ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας: όχι μόνο το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε καλύτερο απ’ ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε», τόνισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο Μαδούρο βγάζει τα όπλα του – Όσα δείχνουν τα βίντεο – Τι κρύβει η «κουρτίνα»

Ο Μαδούρο βγάζει τα όπλα του – Όσα δείχνουν τα βίντεο – Τι κρύβει η «κουρτίνα»

«Προσπαθούμε σε δύσκολες συνθήκες»

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μήνυμα της δημάρχου Πεντέλης, επισημαίνοντας: «Θέλω να κρατήσω μία λέξη: “προσπαθώ”. Προσπαθούμε κάθε μέρα, σε δύσκολες συνθήκες και σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, να κάνουμε τις ζωές των πολιτών καλύτερες και να κρατάμε την πατρίδα μας σταθερή και ασφαλή».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube