Ό. Γεροβασίλη για επεισόδιο Βελόπουλου – Καιρίδη: Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς

Η Όλγα Γεροβασίλη εξέδωσε γραπτή δήλωση με αφορμή το λεκτικό επεισόδιο μεταξύ Κυριάκου Βελόπουλου και Δημήτρη Καιρίδη την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Στη δήλωση, με τίτλο «Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς», η δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη σημειώνει: «Επεισόδια σαν αυτό στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλος καταφέρθηκε εναντίον του Βουλευτή ΝΔ Δ. Καιρίδη, με χυδαίο χαρακτηρισμό – ο οποίος, εν μέσω του θορύβου των αντεγκλήσεων κι ενώ απηύθυνα η ίδια έκκληση για την αποτροπή συνέχειας του επεισοδίου, δεν έγινε αντιληπτός αρχικά ούτε από το Προεδρείο, ούτε από τον ίδιο τον κ. Καιρίδη – δεν έχουν θέση στον κοινοβουλευτισμό και είναι απολύτως καταδικαστέα» τόνισε η δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη.