Logo Image

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από πλατό εκπομπής όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο Τσίπρα

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από πλατό εκπομπής όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο Τσίπρα

Dimitris Kapantais / SOOC

Επεισοδιακή συνέντευξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας

Ούτε 3′ δεν έμεινε στο πλατό καναλιού η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποχώρησε όταν ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα.

Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Φαίη Μαυραγάνη, ρώτησε την κ.  Κωνσταντοπούλου για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και τον τίτλο του βιβλίου (σ.σ. «Ιθάκη») όπως δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

«Αχ μη μου ξεκινάτε..» αντέδρασε η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τη δημοσιογράφο για αποπροσανατολισμό από τα βασικά θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και το 13ωρο.

Η δημοσιογράφος επέμεινε και τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε να αποχωρήσει: «Εγώ θα φύγω, δεν πειράζει», είπε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της κ. Μαυραγάνη.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube