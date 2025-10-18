Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από πλατό εκπομπής όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο Τσίπρα

Ούτε 3′ δεν έμεινε στο πλατό καναλιού η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποχώρησε όταν ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα.

Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Φαίη Μαυραγάνη, ρώτησε την κ. Κωνσταντοπούλου για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και τον τίτλο του βιβλίου (σ.σ. «Ιθάκη») όπως δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

«Αχ μη μου ξεκινάτε..» αντέδρασε η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τη δημοσιογράφο για αποπροσανατολισμό από τα βασικά θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και το 13ωρο.

Η δημοσιογράφος επέμεινε και τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε να αποχωρήσει: «Εγώ θα φύγω, δεν πειράζει», είπε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της κ. Μαυραγάνη.