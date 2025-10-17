Logo Image

Ν. Ανδρουλάκης προς Α. Κόστα: Δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, μας απειλεί με πόλεμο

Πολιτική

ΓΤ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν και οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε στον κ. Κόστα ότι δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, μιας χώρας που απειλεί με πόλεμο την πατρίδα μας, κατέχει παράνομα το 37% των εδαφών της Κύπρου και εφαρμόζει μια αναθεωρητική ατζέντα αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ε.Ε.

Νίκος Ανδρουλάκης και Αντόνιο Κόστα επιπλέον συζήτησαν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο  (MFF).

Στη συνάντηση μετείχε και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών, Δημήτρης Μάντζος.

ΓΤ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

