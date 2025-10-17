Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 λένε ότι η χώρα είναι σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας

Αρνητικοί στο ενδεχόμενο μια τρίτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη εμφανίζονται η πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του δευτέρου μέρους της δημοσκόπησης της MRB, ενώ επίσης η συντριπτική πλειοψηφία εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του δευτέρου μέρους της έρευνας της MRB, για λογαριασμό του OPEN, στο γενικό σύνολο – και όχι σε επίπεδο κομμάτων – το 69,5% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», ενώ το 26,4% απαντά πως «σίγουρα/μάλλον» αξίζουν μια τρίτη θητεία ο Κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
Κριτήρια ψήφου
Σε «πορεία κρίσης» η Ελλάδα
Σε ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου ή σε πορεία κρίσης, το 27,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντά πως η χώρα βρίσκεται «σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας», ενώ το 33,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί πως η χώρα είναι «σε πορεία προόδου και σταθερότητας».
Στο ίδιο ερώτημα, αλλά στον γενικό πληθυσμό, το 70,4% απαντά πως η Ελλάδα είναι «μάλλον/σίγουρα» σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, ενώ το 26,9% πιστεύει πως «σίγουρα/μάλλον» η χώρα είναι σε πορεία προόδου και σταθερότητας.