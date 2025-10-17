Δημοσκόπηση MRB: Επτά στους 10 λένε ότι η χώρα είναι σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας

Αρνητικοί στο ενδεχόμενο μια τρίτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη εμφανίζονται η πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τα στοιχεία του δευτέρου μέρους της δημοσκόπησης της MRB, ενώ επίσης η συντριπτική πλειοψηφία εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του δευτέρου μέρους της έρευνας της MRB, για λογαριασμό του OPEN, στο γενικό σύνολο – και όχι σε επίπεδο κομμάτων – το 69,5% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή», ενώ το 26,4% απαντά πως «σίγουρα/μάλλον» αξίζουν μια τρίτη θητεία ο Κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.

Κριτήρια ψήφου

Σε «πορεία κρίσης» η Ελλάδα

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου ή σε πορεία κρίσης, το 27,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντά πως η χώρα βρίσκεται «σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας», ενώ το 33,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί πως η χώρα είναι «σε πορεία προόδου και σταθερότητας».

Στο ίδιο ερώτημα, αλλά στον γενικό πληθυσμό, το 70,4% απαντά πως η Ελλάδα είναι «μάλλον/σίγουρα» σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, ενώ το 26,9% πιστεύει πως «σίγουρα/μάλλον» η χώρα είναι σε πορεία προόδου και σταθερότητας.

Τα κριτήρια ψήφου για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Καλληλότητα για Πρωθυπουργός ανάμεσα σε Κ. Μητσοτάκη και Ν. Ανδρουλάκη

Αξιολόγηση Αλ. Τσίπρα και οι επόμενες κινήσεις του