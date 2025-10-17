ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Στην ουσία ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών

«Ο Πρωθυπουργός που η επταετής διακυβέρνηση του έχει ταυτιστεί με την υπονόμευση του κύρους των θεσμών και την καταρράκωση του κράτους δικαίου, αν ψάχνει υπαίτιους για την κρίση εμπιστοσύνης, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός «εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τυχόν ευθύνες των υπουργών του».

«Δολοφονίες χαρακτήρων σε βάρος επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών από τους υπουργούς του, που δεν αποδοκίμασε ποτέ», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Και προσθέτει: «Ορκιζόταν ότι θα ρίξει «φως» στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οργάνωσε την πλήρη συγκάλυψη επιτρέποντας μάλιστα στην ΕΥΠ, που είχε υπαχθεί στο γραφείο του, να μην εκτελεί απόφαση του ΣτΕ».

«Αποκύημα φαντασίας των πολιτών ή αποτέλεσμα των δηλώσεων Καραμανλή;»

«Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμευόταν για βαθιές τομές ώστε να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών και έκανε ακριβώς το ανάποδο», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Εκτός αν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ουσία ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών ή αποτέλεσμα των δηλώσεων του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.