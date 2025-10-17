ΣΥΡΙΖΑ: Κάτω από τη βάση ο κ. Μητσοτάκης και στην εξωτερική πολιτική

Κριτική στην χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού στην στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι «πήρε κάτω από την βάση, για πολλούς λόγους» και εξηγεί: «Όχι μόνο επειδή προέβη σε απαράδεκτους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς τροφοδοτώντας την τοξικότητα, αλλά κυρίως γιατί δεν απάντησε σε τίποτε από όσα ερωτήθηκε».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «προσπάθησε να παραπλανήσει τη Βουλή και τους πολίτες, αποδεικνύοντας πόσο λίγος είναι, αλλά και πώς αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική, την διπλωματία, την άμυνα».

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει:

1. Ο κ. Μητσοτάκης πιάστηκε ψευδόμενος για άλλη μια φορά, καθώς υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις του ΕΕΧ από την Τουρκία μειώθηκαν δραματικά, εξαιτίας της υπογραφής της Διακήρυξης των Αθηνών. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι η δραματική τους μείωση ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, ενώ η Διακήρυξη των Αθηνών υπογράφηκε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, γιατί η μείωση των παραβιάσεων αποτέλεσε επιλογή της τουρκικής πλευράς, την επαύριο των μεγάλων σεισμών σε Τουρκία και Συρία. Φυσικά, όταν πιάστηκε ψευδόμενος στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, ουδέποτε ανακάλεσε ή απολογήθηκε.

2. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξαν ότι η Ελλάδα δεν έχει μείνει εκτός από πολύ σημαντικές διασκέψεις που αφορούν ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή, επικαλούμενοι μάλιστα την συμμετοχή της Ελλάδος σε διασκέψεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο οποίο η χώρα είναι μη μόνιμο μέλος και υποχρεούται να συμμετέχει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η Ελλάδα είναι αποκλεισμένη από την Διαδικασία του Βερολίνου για την Λιβύη, και φυσικά δεν προσεκλήθη στις δύο διασκέψεις για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη, σε Λονδίνο (στην οποία προσκλήθηκε η Τουρκία) και Παρίσι. Ούτε προσκλήθηκε στη Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι για τη Γάζα, όπου και πάλι προσκλήθηκε η Τουρκία (9.10.2025).

3. Όσον αφορά τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας, τα οποία συγκροτήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τα περισσότερα έχουν πέσει σε αδράνεια. Ενδεικτικά τα κάτωθι:

α) Το σχήμα 3+1 εκτελείται ακόμη σε χαμηλότερο, υπηρεσιακό επίπεδο, και δεν έχει επανέλθει μέχρι σήμερα σε υψηλό επίπεδο, όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ

β) Το σχήμα Ελλάδος – Κύπρου – Παλαιστίνης δεν έχει ξανασυγκληθεί

γ) Το σχήμα Ελλάδα – Αλβανία – Βόρεια Μακεδονία – Βουλγαρία δεν έχει ξανασυγκληθεί

δ) Το σχήμα Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Σερβία δεν έχει ξανασυγκληθεί

ε) Η Διάσκεψη της Ρόδου, με χώρες της περιοχής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, δεν έχει ξανασυγκληθεί.

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία πραγματοποιεί πολυμερείς διασκέψεις για τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ καθιέρωσε και τριμερή με Λιβύη και Ιταλία για το μεταναστευτικό.

4. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θέλει να αναλάβει πρωτοβουλία για την σύγκληση διάσκεψης στην Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθώντας να οικειοποιηθεί παλαιότερες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατέθεσε πρόταση για σύγκληση διάσκεψης ΕΕ – κρατών Ανατολικής Μεσογείου τον Δεκέμβριο 2024 (https://syriza.gr/protasi-sokrati-famellou-gia-diethni-diaskepsi-ee-kai-kraton-anatolikis-mesogeiou-gia-syria-kai-mesanatoliko/).

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια πρόχειρη εξαγγελία για να ξεφύγει από τα αδιέξοδα του, χωρίς να φροντίσει να θέσει κάποιες προϋποθέσεις για αυτή τη Διάσκεψη (π.χ. την αποδοχή από όλους τους συμμετέχοντες του διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας).

5. Τέλος, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Λιβύη δεν έχει αμφισβητήσει έμπρακτα μέχρι σήμερα τη μέση γραμμή. Θυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι τον Μάιο του 2025 η Λιβύη κατέθεσε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία αυθαιρέτως ορίζει ότι φτάνουν μέχρι την Κρήτη, εγκαλώντας μάλιστα Ελλάδα και Αίγυπτο για μονομερείς ενέργειες σε βάρος του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Εάν δεν είναι αυτό αμφισβήτηση της μέσης γραμμής, τότε τι είναι; Εκτός αν περιμένουμε ξανά τα τουρκικά ερευνητικά και πολεμικά πλοία να φτάσουν έξω από νησιά, για να το θεωρήσουμε έμπρακτη αμφισβήτηση.

Κλείνοντας αναφέρει ότι «η χθεσινή συζήτηση για τον κρίσιμο τομέα της εξωτερικής πολιτικής απέδειξε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κυβέρνηση και γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο!»