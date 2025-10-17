ΣΥΡΙΖΑ: Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Φεύγας είναι να φύγει

Δριμεία κριτική κατά του γραμματέα του στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον να παραιτηθεί από το κυβερνών κόμμα, με αφορμή τις δηλώσεις του για τα θύματα των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στο Action 24, για να επιχειρηματολογήσει ότι οι διαμαρτυρίες, όπως των γονέων των θυμάτων των Τεμπών, δεν χωρούν στη πλατεία Συντάγματος είπε: ‘’Τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα’’», σημειώνοντας πως «πρόκειται για μία ακόμη επηρμένη, προσβλητική και ανάλγητη δήλωση από κυβερνητικούς αξιωματούχους για αυτό το έγκλημα».

«Με κάθε ευκαιρία προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών»

«Υπενθυμίζουμε όμως στον κ. Φεύγα ότι οι γονείς, τα αδέλφια, οι συγγενείς 57 νεκρών αλλά και οι επιζήσαντες του δυστυχήματος αναρωτιούνται για ποιον και γιατί έπεσαν οι δικοί τους άνθρωποι. Και είναι το δικό του κόμμα, η δική του κυβέρνηση και ο δικός του πρωθυπουργός που ενορχηστρώνουν τη συγκάλυψη, μπαζώνουν την αλήθεια, αποσιωπούν ευθύνες και παράλληλα, με κάθε ευκαιρία, προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.

Ακόμη, αναφέρει: «Η ΝΔ, μετά την νίκη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, έχει επιδοθεί σε μια σειρά από ακραίες και τοξικές συμπεριφορές, ξεκινώντας από την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη την περασμένη Κυριακή για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τις έμμεσες ή άμεσες αναφορές υπουργών, στελεχών και βουλευτών της ότι τα ονόματα των 57 νεκρών πρέπει να σβηστούν, μέχρι τη δήλωση του κ. Φεύγα».

«Θα έδειχνε ευθιξία αν ο Φεύγας έφευγε από τη ΝΔ. Αλλά πώς να φύγει όταν έχουν όλοι, σχεδόν, με τις γνωστές εξαιρέσεις, αυτές τις απόψεις;», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.