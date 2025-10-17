Ευ. Αποστολάκης για Αλ. Τσίπρα: Δεν έχει εξαντλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο – Είμαι «θετικός» σε ένα νέο εγχείρημα

Την πρωτοβουλία που ανήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός για συνάντηση των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για το θέμα των θαλασσίων ζωνών στην περιοχή, σχολίασε ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ αναφέρθηκε και στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Αποστολάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8, τόνισε: «Νομίζω, είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία και θα έπρεπε να είναι. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και πρόταση παλαιότερα και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ελάτε να μιλήσουμε με όλες τις χώρες που είναι γύρω μας, να βρούμε μία άκρη για τα θέματα των θαλασσίων ζωνών και λοιπά. Είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό»

«Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κλεινόμαστε στο καβούκι μας. Πρέπει τα θέματα που υπάρχουν να τα συζητάμε. Καταρχήν, το θέμα με τη Λιβύη που είναι ένα σοβαρό ζήτημα, η επανεκκίνηση του διαλόγου και με τις δυο πλευρές της Λιβύης και με τις δύο κυβερνήσεις που ξέρετε ότι υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν. Ο πρωθυπουργός κατηγορήθηκε από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι στη σύσκεψη της Αιγύπτου δεν ήταν πολύ ενεργητική η παρουσία τους εκεί και μάλιστα τον προέτρεψε και νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση ότι η δικιά μας η παρουσία πρέπει να είναι ενεργή και να είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή μιλάμε για την Παλαιστίνη. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να είμαστε χλιαροί. Πρέπει να είμαστε στη θέση ότι υποστηρίζουμε το ψήφισμα του 2015 που είχε γίνει από τη Βουλή των Ελλήνων και πιστεύουμε στη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, γιατί τα προβλήματα και οι εκεχειρίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι προσωρινά. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα στη ρίζα του και αν δεν βρεθεί ένας τρόπος να επιλυθούν τα προβλήματα σοβαρά και από την πηγή που τα προκαλούν, δεν θα κλείσει αυτό το θέμα. Άρα σε αυτό το ζήτημα και γενικά στο ότι πρέπει να είμαστε ενεργοί και προσανατολισμένοι στο διεθνές δίκαιο, στην ειρήνη και στην ασφάλεια, είναι σίγουρο» συμπλήρωσε ο κ. Αποστολάκης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός σχολίασε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν έχει εξαντλήσει το πολιτικό της κεφάλαιο. Θεωρώ ότι στην κατάσταση που είναι η χώρα αυτή τη στιγμή, η παρουσία του δίνει ένα παράθυρο ευκαιρίας ενδεχομένως και ανεβάζει τις ελπίδες κάποιων ανθρώπων».

Και πρόσθεσε: «Η παρουσία του μέχρι τώρα και η παραίτησή του και οι θέσεις που έχει πάρει στη συνέντευξη την τελευταία που έχει δώσει, δείχνουν ότι θα είναι παρών και θα έχει ενεργό ρόλο. Πώς θα το κάνει δεν ξέρω. Εάν θα κάνει κάποιο πολιτικό φορέα, εάν θα προσπαθήσει να ενώσει την Κεντροαριστερά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνει. Εκείνο που αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και θέλει να τελειώσει, είναι το βιβλίο του, το οποίο κάποια στιγμή θα το παρουσιάσει. Εκεί λοιπόν από ό,τι ακούγεται κάνει μια καταγραφή και μια περιγραφή του τι έχει γίνει κατά τη διακυβέρνησή του και ενδεχομένως καθ’ όλη τη διαδρομή του μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ».

Σε ό,τι αφορά και στη σχέση του με τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Αποστολάκης σημείωσε καταρχήν ότι ο ίδιος ποτέ δεν υπήρξε μέρος της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο.

Παράλληλα, προσέθεσε ότι δεν έχει καμία συνεργασία με τον κ. Κασσελάκη.

«Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με το θέμα. Εύχομαι να πάει καλά. Κάνει την προσπάθειά του. Εγώ δεν συνεχίζω σε αυτή την κατεύθυνση. (…) Δεν υπάρχουν βασικοί λόγοι. Εγώ ξεκίνησα επενδύοντας σε μία ελπίδα ότι εμφανίζεται κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο, το οποίο έχει δυνατότητες να δώσει και να προσφέρει στη χώρα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει δυνατότητες. Έχει ταλέντα, καταρχήν είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός. Από κει και μετά, εντάξει, δεν ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Δεν έχουμε την ίδια άποψη σε μερικά θέματα. Δεν υπήρχαν λόγοι συγκεκριμένοι που μπορώ να πω κάτι. Απλά κουράστηκα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που έβλεπα μπροστά μου θα μπορούσε να γίνει. Από κει και μετά, αποφάσισα να σταματήσω και να εξασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις και προσπαθώντας να βοηθήσω όσο μπορώ από τη θέση του ανεξάρτητου».

«Εγώ με τον κύριο Τσίπρα συνεργάστηκα, ήμουν αρχηγός Ναυτικού, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και διατέλεσα και υπουργός Άμυνας στο τέλος της κυβέρνησης. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Δεν είχα λόγους να έρθω απέναντι από τον κύριο Τσίπρα, γιατί και τον εκτιμώ και γιατί έχω συνεργαστεί εξαιρετικά μαζί του και ξέρω και ποιες είναι οι δυνατότητές του. Ωστόσο, το τι έχει ο κύριος Κασσελάκης με τον κύριο Τσίπρα είναι δικό του ζήτημα.

Στην προκειμένη περίπτωση όλο αυτό που γίνεται δεν μπορεί κανείς να μην το δει θετικά. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και το πολιτικό τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι πάρα πολύ ασαφές με τα προβλήματα που βλέπετε να έχει η κυβέρνηση και αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Με τα πολιτικά κόμματα, με μια Κεντροαριστερά, με μια Αριστερά γενικότερα, η οποία είναι κατακερματισμένη. Με την πιθανότητα να δημιουργηθούν κάποιες πολιτικές κινήσεις, γράψτε, όπως είπαμε για τον Τσίπρα, Σαμαράς και διάφοροι άλλοι οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν κάποιες κινήσεις. Θα πρέπει κάποια στιγμή κάτι να γίνει. Θα πρέπει να δούμε κάτι, κάποιο φως» ανέφερε ο κ. Αποστολάκης.

Ως προς το αν θα ακολουθούσε ο ίδιος το διαφαινόμενο εγχείρημα Τσίπρα, δήλωσε «παρακολουθώ την κατάσταση και αν προκύψει κάποια πρωτοβουλία που να έχει ουσία, πολιτικό πρόσημο και αξιοπιστία, θα την αξιολογήσω θετικά. Πάντα όμως με το κριτήριο του τι χρειάζεται σήμερα η χώρα. Πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Εδώ βλέπετε τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική».

Για την εξωτερική πολιτική

Αναφερόμενος στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, σχολιάζοντας και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης ως προς το πρόγραμμα SAFE, ο κ. Αποστολάκης είπε χαρακτηριστικά:

«Μας έχει μπερδέψει λίγο η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, ξέρετε ότι το SAFE είναι μία χρηματοδότηση, στο πακέτο του ReArm Europe. Υποτίθεται ότι οι χώρες που θα συμμετέχουν είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία, σαν χώρα του ΝΑΤΟ κάνει προσπάθειες να μπει και οι θέσεις οι δικές μας ήταν ότι δεν πρέπει να μπει η Τουρκία κλπ.

Του casusbelli δεν είναι καινούριο. Δεν πρέπει να ζητάμε τώρα μόνο, άρση. Οι όποιες κουβέντες έπρεπε να ξεκινήσουν με την Τουρκία έπρεπε να έχουν και αυτό μέσα σαν θέμα, ότι πρέπει να προκύψει άρση του casusbelli. Δεν μπορείς να κουβεντιάζεις με κάποιον με την απειλή του πολέμου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

Ωστόσο, το θέμα είναι λιγάκι μπερδεμένο. Η άποψη ότι μπορούμε να ασκήσουμε βέτο στην περίπτωση που δεν συμφωνούμε αν θα μπει η Τουρκία ή όχι στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης, δεν είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που απλά ισχύει η πλειοψηφία. Εκεί λοιπόν λέμε τα επιχειρήματά μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει διαφορετικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ρωτήθηκε η εθνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες αν ισχύει το βέτο. Οι απαντήσεις είναι δεν ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Η κυβέρνηση λέει ότι ισχύει, ότι μπορεί να ασκήσει βέτο. Θεωρώ ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα δεν ισχύει το βέτο, δηλαδή δεν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουμε βέτο. Συν το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αγοράσει μετοχές και συμμετέχει σε αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες σε αμυντικές βιομηχανίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς σε αυτά τα προγράμματα θα συμμετέχει μέσω της Ιταλίας, μέσω της Γερμανίας, μέσω της Γαλλίας υπάρχουν πάρα πολλές συνεργασίες. Και εν τοιαύτη περιπτώσει εγώ νομίζω ότι η θέση μας είναι σημαντικό να είναι αυτή, ότι δεν πρέπει να πει η Τουρκία εάν δεν άρει το casus belli και αν δεν βρεθεί και κάποια λύση ή τουλάχιστον να δρομολογηθεί η υπόθεση της κατοχής της Κύπρου. Δεν μπορεί να κουβεντιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία χώρα η οποία έχει καταλάβει κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αν θα γίνει ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Το ότι αυτή είναι η θέση μας και πρέπει να την υποστηρίζουμε είναι δεδομένο και γεγονός. Πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουν όλοι, και εμείς σαν χώρα αλλά και οι Ευρωπαίοι ότι οι θέσεις μας είναι συγκεκριμένες, βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας κατ’ αρχήν για τις διαφορές που έχουμε και μένουμε σε αυτές τις θέσεις».