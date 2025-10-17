Απ. Τζιτζικώστας: Δέκα δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία από την ΕΕ στην έρευνα για τις μεταφορές

Τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καινοτομία, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στο 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, που άρχισε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

«Την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ έχει επενδύσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών μέσω των προγραμμάτων ‘Horizon’, που σημαίνει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ετησίως για δέκα χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις από την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των μεταφορών και μετακινήσεων, λέγοντας: «Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιες, αλλά είμαστε μόνο στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Για να το ξεκλειδώσουμε πλήρως, χρειαζόμαστε τόσο στοχευμένη όσο και διαρκή έρευνα και φυσικά πολιτική υποστήριξη που μεταφράζει τις τεχνολογικές εξελίξεις σε πραγματικά κέρδη στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα».

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ηθικά ζητήματα που συνοδεύουν αυτή την ταχεία πρόοδο, ειδικά όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. «Ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού και τη διασφάλιση της υπεύθυνης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συμβαδίζει με την περιβαλλοντική ευθύνη, την κοινωνική ένταξη και τον θεμιτό ανταγωνισμό. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα εξυπνότερη, ασφαλέστερη, πιο βιώσιμη και πιο ανθεκτική και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις» πρόσθεσε.

Για τη Θεσσαλονίκη

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Θεσσαλονίκη πάντα κατανοούσε τι σημαίνει να είσαι συνδεδεμένος στις ιδέες, στις ευκαιρίες και στο μέλλον, επισήμανε ότι όλοι εξαρτόμαστε από αεροπλάνα, τρένα, πλοία, ράγες και αυτοκίνητα, λεωφορεία και ποδήλατα στην καθημερινότητά μας και συμπλήρωσε ότι μέσω του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «Transforming Transport» είναι εφικτές οι ακριβείς προβλέψεις κυκλοφορίας δύο ώρες νωρίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ «μπορούμε πλέον να μειώσουμε το κόστος συντήρησης των σιδηροδρόμων κατά το ένα τρίτο, μπορούμε να μειώσουμε τον χρόνο ταξιδιού των φορτηγών παράδοσης κατά 17% και να ενισχύσουμε τη χωρητικότητα της πύλης ενός αεροδρομίου κατά 10%».

Τον κομβικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στη διαμόρφωση βιώσιμων και έξυπνων συστημάτων μεταφορών τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης. Χαιρετίζοντας το διεθνές συνέδριο επισήμανε ότι αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στη διαμόρφωση βιώσιμων και έξυπνων συστημάτων μεταφορών και επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδουμε στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της κινητικότητας. Παράλληλα ανέφερε ότι χάρη στην εντατική προσπάθεια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, η Θεσσαλονίκη διαθέτει το μετρό που επεκτείνεται αλλάζοντας τη λειτουργία της πόλης ενώ επόμενος στόχος είναι η διασύνδεση περιοχών με τον προαστειακό σιδηρόδρομιο και περισσότερα ηλεκτρικά τρένα και την ίδια στιγμή προχωράει το flyover και ενισχύθηκε ο στόλος των λεωφορείων.

Νέες τεχνολογίες

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο χώρο των νέων τεχνολογιών, μίλησε για τον Φάρο Τεχνητής Νοημοσύνης που γίνεται στο Λαύριο, τον υπερυπολογιστή Δαίδαλο και έναν δεύτερο υπολογιστή υψηλής ισχύος που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία ενώ γνωστοποίησε ότι ο τεχνολογικός κολοσσός Open AI θα εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς πιλοτικά σε συγκεκριμένα σχολεία που θα μπορούν να αξιοποιούν το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων. Παράλληλα θα εκπαιδευτούν startup επιχειρήσεις ώστε να ενσωματώσουν στην επιχειρησιακή τους τροχιά την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον αναλήφθηκε πρωτοβουλία ώστε να έρθει σε επαφή το ΕΚΕΤΑ με δήμους της Θεσσαλονίκης ώστε να θέσουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και να διαμορφωθούν λύσεις γι αυτά.

Χαιρετίζοντας το συνέδριο, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νίκος Τζόλλας τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει να κάνει με το πώς η περιφέρεια εξυπηρετεί τους πολίτες και μίλησε αναλυτικά για τα βήματα που έχουν γίνει στην Περιφέρεια στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της. Τον Δήμο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Σπύρος Βούγιας ενώ η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Γεωργία Αϋφαντοπούλου υπογράμμισε ότι το συνέδριο έχει συνδεθεί στην Ελλάδα με το αντάμωμα των συγκοινωνιολόγων και την παραγωγική όσμωση ανάμεσα στην έρευνα και στην πράξη, ώστε να δημιουργούνται λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα των μεταφορών σε όλη τη χώρα.

Στην αρχική ιδέα για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου συνεδρίου πριν από χρόνια αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Μπεκιάρης, ενώ για την εξέλιξή του και το πλήθος των δημοσιεύσεων που προκύπτουν μίλησαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Θανάσης Τσιάνος, η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών Μαίρη Πάνου, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του καθηγητής Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ευάγγελος Μητσάκης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΜΠΕ