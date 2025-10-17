Ελληνική πρωτοβουλία για συνάντηση παράκτιων χωρών της περιοχής: Το σχέδιο για Πολυμερές Σχήμα 5Χ5 και ποιες χώρες θα προσκληθούν

Πρωτοβουλία για Συνάντηση παράκτιων χωρών της περιοχής αναλαμβάνει η Ελλάδα, όπως γνωστοποίησε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα ανέκαθεν στηρίζει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις. Αυτό, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων της συγκυρίας.

Προσκλήσεις σε Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη

Η πρόταση ενός Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5 περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Οι θεματικές περιλαμβάνουν το μεταναστευτικό, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και την πολιτική προστασία.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες»

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε πνεύμα συνεννόησης και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο επιδιώκουμε την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή μας» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν: «Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ισχυρό διεθνές και περιφερειακό διπλωματικό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη».