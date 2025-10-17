Βουλή: Έρχεται ο αυτόματος «χρονο-κόφτης» στα μικρόφωνα – Το ρεκόρ της χθεσινής συνεδρίασης

Τις διαδικασίες για την εφαρμογή του αυτόματου χρονο-κόφτη των μικροφώνων στις συνεδριάσεις της Βουλής, όταν οι ομιλητές υπερβαίνουν τον καθορισμένο χρόνο δρομολογεί ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Την επόμενη εβδομάδα θα εισηγηθώ την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής ώστε να εισαχθεί εντός του Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση και να εφαρμοστεί άμεσα η χρήση του αυτόματου χρονο-κόφτη των μικροφώνων στις Συνεδριάσεις μας» ανέφερε στην Διάσκεψη των Προέδρων ο κ. Κακλαμάνης.

Σε ποιες συνεδριάσεις θα εφαρμοστεί

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης ενημερώνοντας σχετικά τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο «κόφτης» θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο με εφαρμογή τον ήδη καθορισμένο χρόνο εκ του ΚτΒ. Οι μόνες συνεδριάσεις που θα υπάρχει μια εξαίρεση του υφιστάμενου προβλεπόμενου χρόνου στον ΚτΒ του χρόνου που δικαιούται ο κάθε ομιλητής θα αφορά τις Ειδικές Συνεδριάσεις που διεξάγονται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ή κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού. Για αυτές και μόνο τις συνεδριάσεις η χρήση του «κόφτη» θα γίνεται αλλά με βάση τον χρόνο που θα προκαθορίζει για τον καθένα η συνεδρίαση της ΔτΠ. Και αυτό, μέχρι να υπάρξει η σχετική μεγάλη τροποποίηση του ΚτΒ που θα αναθεωρήσει όλους τους χρόνους ομιλίας για όλους και αυτός θα εφαρμόζεται.

Ο κ. Κακλαμάνης φέρεται να ανέφερε στη συνεδρίαση της ΔτΠ πως ο ΚτΒ είχε σχεδιαστεί επί προεδρίας Γιάννη Αλευρά για τέσσερις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και ότι οι βουλευτές μιλούσαν από στήθους. Τα τελευταία χρόνια με 8 ή 9 Κοινοβουλευτικές Ομάδες στη σύνθεση της Βουλής και το πολιτικό σύστημα να θεωρεί την τήρηση του χρόνου μάλλον σαν κάτι υποδεέστερο, η διάρκεια των αγορεύσεων είτε είναι πρόεδροι, είτε υπουργεί ή Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή βουλευτές έχει πλέον ξεφύγει ακόμα και από την εύλογή ανοχή. Η Βουλή έχει εγκαταστήσει πλέον ένα νέο λογισμικό στο μικροφωνικό σύστημα της Ολομέλεια που μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του αυτόματου κόφτη. Παράλληλα έχει προετοιμαστεί και η σχετική τροποποίηση του ΚτΒ για την εφαρμογή του.

Καταστρατήγηση του χρόνου ομιλίας

Κατέδειξε την καταστρατήγηση του χρόνου ομιλίας που γίνεται σημειώνοντας ότι η χθεσινή συνεδρίαση, που έγινε με τη διαδικασία του άρθρου 142Α του ΚτΒ μεταξύ του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών για την ενημέρωση του Σώματος για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, θα έπρεπε να διαρκέσει με βάση του χρόνους του ΚτΒ μιάμιση ώρα, ωστόσο αυτή κράτησε 8 ώρες και 35 λεπτά (υπέρβαση πάνω από 3 ώρες από τον τετραπλάσιο χρόνο που είχε αποφασίσει η ΔτΠ) .

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Βουλής, οι ανάλογες συζητήσεις με το άρθρο 142Α μέχρι το 2015 δεν ξεπερνούσαν τις 2,5 ώρες και από εκεί και πέρα άρχισε να αυξάνεται με χρονικά άλματα. Ειδικότερα, οι δύο ανάλογες συζητήσεις επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα διήρκεσαν 4 ώρες και 28 λεπτά και 3 ώρες και πέντε λεπτά, ενώ από το 2020 έως σήμερα από τις 4 ώρες και 24 λεπτά, έφτασε στις 7 και ώρες και χθες έσπασε κάθε ρεκόρ ξεπερνώντας τις 8 ώρες και 35 λεπτά.

