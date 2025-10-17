Ν. Κακλαμάνης κατά Βελόπουλου για το επεισόδιο με Καιρίδη: «Να αντιστεκόμαστε στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας»

Αυστηρή σύσταση για προστασία του κοινοβουλευτικού πολιτισμού, απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μία ημέρα μετά το θερμό επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη – και του Κυριάκου Βελόπουλου και τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής σχετικά -όπως αναφέρει- με «τη μη αρμόζουσα συμπεριφορά που είχε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος κατά του βουλευτή της ΝΔ κ. Δημήτρη Καιρίδη».
Όπως υπογραμμίζει, «οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό (εν. του βήματος της Ολομέλειας), αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας».
Η άγρια κόντρα στη Βουλή
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την εξωτερική πολιτική, όταν η αναφορά του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου σε «πατριώτες φερετζέ», προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη. Ακολούθησε αντιπαράθεση με βαριές εκφράσεις, όταν ο κ. Καιρίδης, αναφερόμενος στον πόθεν έσψες του κ. Βελόπουλου είπε: «Αν είσαι πατριώτης φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία».
«Βρε καημένο παιδί, δεν θα ξαναγίνεις ξανά υπουργός, θα γίνουν εκλογές και δεν θα γίνεις ούτε βουλευτής», ανάφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, προκαλώντας νέα αντίδραση Καιρίδη.
«Αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω να τον βάλω εγώ», σχολίασε ο κ. Βελόπουλος εξαπολύοντας χυδαίες βολές κατά του κ. Καιρίδη, που συνέχισε να διαμαρτύρεται.
